Полицейские нашли белгородца, который ночью громил всё на своём пути

Posted 21 ноября, 08:22
Published 21 ноября, 08:22
Modified 21 ноября, 08:22
Updated 21 ноября, 08:22
В ночь на 20 ноября неизвестный разбивал окна на улице Щорса. Хулиганом оказался 34-летний житель Красногвардейского района.
Мужчина действительно успел повредить окна в торговом павильоне и детской поликлинике. Руководство медучреждения сообщило, что в здании повреждено четыре окна, их восстановят в ближайшее время.
На задержанного завели административное дело за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — от 500 до 1000 рублей штрафа или арест на 15 суток). По какой причине он решился на проступок и был ли трезв в этот момент — не сообщается.
Сейчас правоохранители подсчитывают сумму нанесённого им ущерба.