Полицейские нашли белгородца, который ночью громил всё на своём пути

На задержанного завели административное дело за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — от 500 до 1000 рублей штрафа или арест на 15 суток). По какой причине он решился на проступок и был ли трезв в этот момент — не сообщается.