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Posted 21 ноября, 08:22

Published 21 ноября, 08:22

Modified 21 ноября, 08:22

Updated 21 ноября, 08:22

В Белгороде задержали разбившего окна детской поликлиники мужчину

Полицейские нашли белгородца, который ночью громил всё на своём пути

21 ноября 2024, 08:22
Фото: bel.ru.

В Белгороде задержали разбившего окна детской поликлиники мужчину

Сюжет
Новости Белгорода
Ночью неизвестный мужчина начал крушить окна на улице Щорса. Под его горячую руку попала поликлиника № 4 и расположенный неподалёку торговый павильон. Вредителя прямо на месте задержали полицейские.

В ночь на 20 ноября неизвестный разбивал окна на улице Щорса. Хулиганом оказался 34-летний житель Красногвардейского района.

Мужчина действительно успел повредить окна в торговом павильоне и детской поликлинике. Руководство медучреждения сообщило, что в здании повреждено четыре окна, их восстановят в ближайшее время.

На задержанного завели административное дело за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — от 500 до 1000 рублей штрафа или арест на 15 суток). По какой причине он решился на проступок и был ли трезв в этот момент — не сообщается.

Сейчас правоохранители подсчитывают сумму нанесённого им ущерба.

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