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Posted 21 ноября, 13:28

Published 21 ноября, 13:28

Modified 21 ноября, 13:28

Updated 21 ноября, 13:28

Ангар, в котором подростки прятали авто

Подростки 14 и 15 лет провернули серию автокраж под Белгородом

21 ноября 2024, 13:28
Фото: пресс-служба регионального МВД. Ангар, в котором подростки прятали авто

Под Белгородом двое подростков крали чужие автомобили для перепродажи

Сюжет
Автомобили
По информации правоохранителей, с 26 октября по 11 ноября двое подростков совершили кражи в разных населённых пунктах. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В первом поселении они украли машину соседа: как рассказали подозреваемые, изначально они планировали просто покататься на ВАЗе, но в пути у них появился план. Они покрасили авто из баллончика, сменили номер и спрятали, чтобы потом продать.

После успешной первой кражи они придумали план ко второй. Один из парней следил за обстановкой, а второй отталкивал автомобиль от дома владельца. Затем они заводили машины путём поворота фишки замка зажигания или замыкания проводов и отгоняли авто в заброшенный ангар либо за пределы поселения.

Всего подростки украли четыре авто и один аккумулятор. Однако продать украденное не успели — их задержали. В содеянном они признались и рассказали, что до мест преступлений добирались на мотоцикле или на авто «Ока».

В отношении них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Наказание по статье — до пяти лет тюрьмы.

Ангар, в котором подростки прятали автоАнгар, в котором подростки прятали авто
Украденное автоУкраденное авто
Украденное автоУкраденное авто
Украденное автоУкраденное авто
Украденное автоУкраденное авто
Ангар, в котором подростки прятали авто. Фото: пресс-служба регионального МВД
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Автомобили#Белгородский район#Подростки#Кража#Белгород#Серия краж
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