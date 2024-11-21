Подростки 14 и 15 лет провернули серию автокраж под Белгородом

Posted 21 ноября, 13:28
Published 21 ноября, 13:28
Modified 21 ноября, 13:28
Updated 21 ноября, 13:28
В первом поселении они украли машину соседа: как рассказали подозреваемые, изначально они планировали просто покататься на ВАЗе, но в пути у них появился план. Они покрасили авто из баллончика, сменили номер и спрятали, чтобы потом продать.
После успешной первой кражи они придумали план ко второй. Один из парней следил за обстановкой, а второй отталкивал автомобиль от дома владельца. Затем они заводили машины путём поворота фишки замка зажигания или замыкания проводов и отгоняли авто в заброшенный ангар либо за пределы поселения.
Всего подростки украли четыре авто и один аккумулятор. Однако продать украденное не успели — их задержали. В содеянном они признались и рассказали, что до мест преступлений добирались на мотоцикле или на авто «Ока».
В отношении них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Наказание по статье — до пяти лет тюрьмы.