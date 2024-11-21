Особенно лук: что подорожало из продуктов в Белгородской области за неделю?

Posted 21 ноября, 14:33
Published 21 ноября, 14:33
Modified 21 ноября, 14:33
Updated 21 ноября, 14:33
В Белгородской области за минувшую неделю заметнее всего подорожал репчатый лук. Его цена за килограмм выросла на 6,77% — до 44,44 рубля.
Подорожали также свёкла — до 42,73 рубля (+5,58%), свежие огурцы — до 140,64 рубля (+5,2%), помидоры — до 170,44 рубля (+4,53%), морковь — до 33,68 рубля (+4,4%), белокочанная капуста — до 41,21 рубля (+4,38%), картофель — до 48,7 рубля (+4,19%).
Выросли цены на подсолнечное масло — до 135,56 рубля за литр (+2,71%), свинину — до 291,93 рубля за килограмм (+1,52%), сыры — до 717,93 рубля (+1,45%), сливочное масло — до 873,46 рубля за килограмм (+1,27%).
Не так заметно, но всё же подешевели несколько продуктов. В их числе — гречка (-0,85%), охлаждённые и мороженые куры (-0,41%), яблоки (-0,38%).