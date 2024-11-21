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Posted 21 ноября, 14:33

Published 21 ноября, 14:33

Modified 21 ноября, 14:33

Updated 21 ноября, 14:33

Лук стал самым подорожавшим продуктом в Белгородской области за неделю

Особенно лук: что подорожало из продуктов в Белгородской области за неделю?

21 ноября 2024, 14:33
Фото: 1MI. Лук стал самым подорожавшим продуктом в Белгородской области за неделю

В Белгородской области продолжают дорожать овощи

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Новости Белгорода
Лидерами по подорожанию стали лук, свёкла, свежие огурцы. Незначительно подешевели лишь некоторые продукты, сообщает Белгородстат.

В Белгородской области за минувшую неделю заметнее всего подорожал репчатый лук. Его цена за килограмм выросла на 6,77% — до 44,44 рубля.

Подорожали также свёкла — до 42,73 рубля (+5,58%), свежие огурцы — до 140,64 рубля (+5,2%), помидоры — до 170,44 рубля (+4,53%), морковь — до 33,68 рубля (+4,4%), белокочанная капуста — до 41,21 рубля (+4,38%), картофель — до 48,7 рубля (+4,19%).

Выросли цены на подсолнечное масло — до 135,56 рубля за литр (+2,71%), свинину — до 291,93 рубля за килограмм (+1,52%), сыры — до 717,93 рубля (+1,45%), сливочное масло — до 873,46 рубля за килограмм (+1,27%).

Не так заметно, но всё же подешевели несколько продуктов. В их числе — гречка (-0,85%), охлаждённые и мороженые куры (-0,41%), яблоки (-0,38%).

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Продукты#Овощи#Цены#Новости Белгорода#Подорожание#Белгород
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