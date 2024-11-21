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Posted 21 ноября, 12:26

Published 21 ноября, 12:26

Modified 21 ноября, 12:28

Updated 21 ноября, 12:28

Боец из ХМАО погиб в Белгородской области

Нефтяник погиб под Белгородом из-за «прорыва ВСУ»

21 ноября 2024, 12:26
Фото: 1MI. Боец из ХМАО погиб в Белгородской области
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Новости Белгорода
В ходе боя в Белгородской области погиб доброволец из Урая (ХМАО). Он дважды уходил добровольцем на СВО, чтобы быть рядом с единственным сыном, пишет «МуксунFM».

В Белгородской области погиб нефтяник из ХМАО Сергей Морозов. Мужчина дважды отправлялся на СВО: в первый раз его вернули домой из-за возраста, однако он вновь отправился добровольцем, чтобы быть рядом со своим сыном.

Второе отправление на СВО стало для мужчины роковым.

«Он погиб на территории Белгородской области, рядом с Курской. Там 30 сентября был прорыв украинской армии, много ребят погибло. Сергей умер в бою», — рассказал первый секретарь Урайского отделения КПРФ Дмитрий Зеленский.

22 ноября Сергею Морозову могло бы исполниться 55 лет.

Сына погибшего мужчины отпустили в отпуск — на похороны. У Сергея Морозова остались только он и жена.

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