Нефтяник погиб под Белгородом из-за «прорыва ВСУ»

Posted 21 ноября, 12:26
Published 21 ноября, 12:26
Modified 21 ноября, 12:28
Updated 21 ноября, 12:28
В Белгородской области погиб нефтяник из ХМАО Сергей Морозов. Мужчина дважды отправлялся на СВО: в первый раз его вернули домой из-за возраста, однако он вновь отправился добровольцем, чтобы быть рядом со своим сыном.
Второе отправление на СВО стало для мужчины роковым.
«Он погиб на территории Белгородской области, рядом с Курской. Там 30 сентября был прорыв украинской армии, много ребят погибло. Сергей умер в бою», — рассказал первый секретарь Урайского отделения КПРФ Дмитрий Зеленский.
22 ноября Сергею Морозову могло бы исполниться 55 лет.
Сына погибшего мужчины отпустили в отпуск — на похороны. У Сергея Морозова остались только он и жена.