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Posted 21 ноября, 07:51

Published 21 ноября, 07:51

Modified 21 ноября, 07:51

Updated 21 ноября, 07:51

Следующей весной Белгород вновь должен утонуть в тюльпанах

На высадку тюльпанов в Белгороде потратят ещё более 4 млн рублей

21 ноября 2024, 07:51
Фото: bel.ru. Следующей весной Белгород вновь должен утонуть в тюльпанах

В Белгороде высадят тюльпаны у Театрального сквера

Сюжет
Госзакупки
Несмотря на приближение зимы и непогоду, власти Белгорода думают о весеннем украшении города. Появилась ещё одна закупка на высадку тюльпанов. Сколько готовы потратить на эти работы?

Мэрия Белгорода ищет того, кто готов высадить луковицы тюльпанов в центре города. Работы предстоит провести в Театральном сквере.

Сейчас закупка находится на этапе подачи заявок, он завершится 28 ноября. Потратить на высадку тюльпанов городская администрация готова чуть более 4 млн рублей.

Напомним, что недавно их начали высаживать в центре. Но не как в прошлом году, не под снегом. С особенностями подготовки растений ознакомилась журналистка Бел.Ру.

Тюльпаны, к слову, останутся на «стометровке» на Родине. В следующем году там решили измерить план оформления клумб, но тюльпаны на них всё-таки появятся.

На «стометровке» в Белгороде клумбы в 2025 году изменятся, но тюльпаны останутся
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