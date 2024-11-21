На высадку тюльпанов в Белгороде потратят ещё более 4 млн рублей

Posted 21 ноября, 07:51
Published 21 ноября, 07:51
Modified 21 ноября, 07:51
Updated 21 ноября, 07:51
Мэрия Белгорода ищет того, кто готов высадить луковицы тюльпанов в центре города. Работы предстоит провести в Театральном сквере.
Сейчас закупка находится на этапе подачи заявок, он завершится 28 ноября. Потратить на высадку тюльпанов городская администрация готова чуть более 4 млн рублей.
Напомним, что недавно их начали высаживать в центре. Но не как в прошлом году, не под снегом. С особенностями подготовки растений ознакомилась журналистка Бел.Ру.
Тюльпаны, к слову, останутся на «стометровке» на Родине. В следующем году там решили измерить план оформления клумб, но тюльпаны на них всё-таки появятся.