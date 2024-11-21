Майнить можно? Будут ли в Белгородской области вводить запрет на добычу криптовалют

Мы уточнили, планируют ли вводить мораторий на майнинг криптовалют в Белгородской области в целях экономии электричества, так как для региона этот ресурс очень важен. Такой запрет ввели в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края, там нельзя будет добывать валюты осенью и зимой до 2031 года. Подобные ограничения хотят ввести ещё в десяти регионах.