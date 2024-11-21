Майнить можно? Будут ли в Белгородской области вводить запрет на добычу криптовалют

Posted 21 ноября, 09:56
Published 21 ноября, 09:56
Modified 21 ноября, 09:58
Updated 21 ноября, 09:58
В конце 2024 года в России легализовали майнинг криптовалют. Власти создали реестр всех майнеров, и чтобы туда попасть, необходимо соблюсти некоторые требования.
Чтобы легально заниматься криптой без ограничений, нужно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Для физических лиц тоже доступен майнинг, но потребляемая электроэнергия не должна превышать установленный лимит в 6 тыс. киловатт-часов в месяц.
Кроме этого, у добытчика цифровых денег не должно быть судимостей по экономическим и тяжким преступлениям. Введут ограничения на майнинг, если параллельно заниматься добычей, передачей и продажей электроэнергии, а также оперативно-диспетчерским управлением.
На вчерашней пресс-конференции губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова журналистке Бел.Ру не удалось задать вопрос об этом в ходе эфира, но главу правительства удалось «поймать» чуть позже.
Мы уточнили, планируют ли вводить мораторий на майнинг криптовалют в Белгородской области в целях экономии электричества, так как для региона этот ресурс очень важен. Такой запрет ввели в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края, там нельзя будет добывать валюты осенью и зимой до 2031 года. Подобные ограничения хотят ввести ещё в десяти регионах.
«Честно говоря, у меня нет информации о том, что у нас стоит этот вопрос очень остро», — начал губернатор. «Ну, а как же? Все очень боятся, что вдруг будут отключения [прим. закупаются генераторы, создаются планы на случай повреждения отдельных источников ресурса]», — попыталась пояснить журналистка. «Ещё раз, если вы говорите, что остро, то напомните, пожалуйста, на каком совещании правительства области мы этот вопрос рассматривали, кто из официальных лиц комментировал», — высказал Гладков.
Получается, белгородским майнерам на сегодня беспокоиться не о чем.