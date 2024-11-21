Гладков: белгородцы привязаны к своей земле, поэтому создание серой зоны невозможно

20 ноября Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области не будет серых зон и об их создании в приграничье на данный момент не может быть и речи, потому что белгородцы отличаются «великой любовью к своей земле». Заявил он об этом во время пресс-конференции, когда пояснял проблему с сертификатами на жильё.