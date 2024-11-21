Гладков: белгородцы привязаны к своей земле, поэтому создание серой зоны невозможно

Posted 21 ноября, 09:16
Published 21 ноября, 09:16
Modified 21 ноября, 09:18
Updated 21 ноября, 09:18
20 ноября Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области не будет серых зон и об их создании в приграничье на данный момент не может быть и речи, потому что белгородцы отличаются «великой любовью к своей земле». Заявил он об этом во время пресс-конференции, когда пояснял проблему с сертификатами на жильё.
Кроме того, глава региона, отвечая на вопрос о выдаче сертификатов, отметил, что точные формулировки в данной теме важны, т. к. их отсутствие может вызывать обиды и разочарование у людей.
Гладков пояснил, что региональные законы не предусматривают понятия жилищных сертификатов. Вместо этого деньги направляются на специальные банковские счета семей. Люди могут выбрать: купить квартиру, построить дом или заключить контракт на строительство. Правительство помогает пострадавшим семьям на всех этапах, заверяет губернатор.
Белгородская область поддерживается федеральными органами власти так же, как и другие регионы, расположенные в приграничье. После завершения СВО, рассказал Гладков, при поддержке и одобрении прокуратуры, сформировали схему помощи пострадавшим белгородцам, чтобы в течение пяти лет они могли восстановить жильё в своих прежних местах проживания.
Гладков выразил уверенность в том, что в Белгородской области не будет таких опустошённых зон, поскольку жители очень привязаны к своей земле. Сейчас ведётся составление списков повреждённого имущества, на основании которых каждая семья получает финансирование. Опять же на эти деньги белгородцы могут сами купить жильё, построить новые дома или обратиться к властям для поиска строителей.
С начала 2023 года федеральные власти выделили 15,8 млрд рублей на новое жильё для переселенцев из граничащих с Украиной районов. В настоящее время финансирование получили 2863 семьи. Из них 1746 уже обзавелись новым жильём, а оставшиеся 1216 либо купили, либо уже построили собственный дом. Однако на сегодняшний день есть потребность в дополнительных 11,9 млрд рублей для обеспечения жилплощадью ещё 2260 семей.
«Мы параллельно будем принимать решение по восстановлению инфраструктуры. Мы должны понимать, какое количество жителей готово вернуться на те территории, чтобы заняться восстановлением. Договоримся со всеми структурами, безусловно. Я уверен, что проблем с этим у нас не возникнет. У нас не может быть серых зон. Я могу сказать, что жители Белгородской области отличаются великой любовью к своей земле», — подытожил Вячеслав Гладков.