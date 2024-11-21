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Posted 21 ноября, 05:02

Published 21 ноября, 05:02

Modified 21 ноября, 05:02

Updated 21 ноября, 05:02

Бывшего чиновника признали виновным в посредничестве в получении взятки

Экс-сотрудника белгородского Фонда ЖКХ осудили за посредничество во взятке

21 ноября 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney. Бывшего чиновника признали виновным в посредничестве в получении взятки
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Новости Белгорода
Бывшего специалиста одного из отделов ведомства признали виновным по статье за посредничество в получении взятки. Его приговорили к лишению свободы и крупному штрафу, сообщает белгородский Следком.

Суд вынес приговор бывшему специалисту отдела строительного контроля Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области. Его признали виновным в посредничестве в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Экс-сотрудника фонда приговорили к четырём годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, бывшему специалисту назначили штраф в доход государства 4,6 млн рублей. Также его лишили права занимать некоторые должности на госслужбе сроком на три года.

Как установило следствие, речь идёт о взятке в 2,3 млн рублей. Незаконное денежное вознаграждение от гендиректора одной из компаний должен был получить инспектор Контрольно-счётной палаты Белгородской области. В отношении второго суд тоже рассматривает уголовное дело.

Что же касается фигуранта, которому уже вынесли приговор, то он в этом деле выступал посредником. Силовики ФСБ задержали его в момент передачи взятки.

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