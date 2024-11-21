Экс-сотрудника белгородского Фонда ЖКХ осудили за посредничество во взятке

Posted 21 ноября, 05:02
Published 21 ноября, 05:02
Modified 21 ноября, 05:02
Updated 21 ноября, 05:02
Суд вынес приговор бывшему специалисту отдела строительного контроля Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области. Его признали виновным в посредничестве в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Экс-сотрудника фонда приговорили к четырём годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, бывшему специалисту назначили штраф в доход государства 4,6 млн рублей. Также его лишили права занимать некоторые должности на госслужбе сроком на три года.
Как установило следствие, речь идёт о взятке в 2,3 млн рублей. Незаконное денежное вознаграждение от гендиректора одной из компаний должен был получить инспектор Контрольно-счётной палаты Белгородской области. В отношении второго суд тоже рассматривает уголовное дело.
Что же касается фигуранта, которому уже вынесли приговор, то он в этом деле выступал посредником. Силовики ФСБ задержали его в момент передачи взятки.