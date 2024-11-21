Экс-сотрудника белгородского Фонда ЖКХ осудили за посредничество во взятке

Экс-сотрудника фонда приговорили к четырём годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, бывшему специалисту назначили штраф в доход государства 4,6 млн рублей. Также его лишили права занимать некоторые должности на госслужбе сроком на три года.