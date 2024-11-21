Через 20 лет в России будут только Софии и Михаилы? Родители не очень оригинальны

Среди мальчиков наблюдаются более выраженные изменения. Если в 2021 году лидером был Артём с 28 162 новорождёнными, то к 2024 году он уступил место Михаилу, который поднялся с третьей позиции в 2021 году на первое в 2024 году. Это свидетельствует о постепенной смене трендов, хотя такие имена, как Александр и Максим, стабильно остаются в топ-5.