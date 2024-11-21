Через 20 лет в России будут только Софии и Михаилы? Родители не очень оригинальны

Posted 21 ноября, 13:32
Published 21 ноября, 13:32
Modified 21 ноября, 13:32
Updated 21 ноября, 13:32
По данным статистики, самые популярные имена для девочек и мальчиков сохраняют свои позиции в рейтингах, хотя некоторые тенденции все же изменяются. Давайте подробнее рассмотрим, какие имена были на пике популярности в разные годы и как они менялись с 2021 по 2024 год.
2024 год:
В 2024 году самыми популярными именами для девочек стали:
2023 год:
На год раньше ситуация была немного иной, но тренды остались похожими:
2022 год:
Еще год назад распределение имён выглядело следующим образом:
2021 год:
Самые популярные имена для девочек в 2021 году были следующие:
Как видно, София сохраняет лидирующую позицию на протяжении нескольких лет, стабильно занимая первое место. Сильную конкуренцию ей составляют имена Ева и Анна, которые в последние годы также показывают хорошие результаты. Имя Мария продолжает быть востребованным, несмотря на небольшое снижение популярности, а Виктория с каждым годом немного теряет свои позиции, но остается в топ-5.
2024 год:
В 2024 году самыми популярными именами для мальчиков стали:
2023 год:
На год раньше статистика была следующей:
2022 год:
В 2022 году популярность мужских имен распределилась так:
2021 год:
Самыми популярными именами для мальчиков в 2021 году были:
Среди мальчиков наблюдаются более выраженные изменения. Если в 2021 году лидером был Артём с 28 162 новорождёнными, то к 2024 году он уступил место Михаилу, который поднялся с третьей позиции в 2021 году на первое в 2024 году. Это свидетельствует о постепенной смене трендов, хотя такие имена, как Александр и Максим, стабильно остаются в топ-5.
Для девочек: Большинство родителей в России выбирают такие имена как София, Ева и Мария. Популярность этих имен не снижалась в течение четырех лет, что свидетельствует о их стабильности и предпочтении среди молодого поколения родителей.
Для мальчиков: Среди мальчиков преобладают классические имена, такие как Михаил, Александр и Максим. Однако появились и новые тренды, такие как Артём и Матвей, которые в последние годы показывают высокий рост популярности.
В 2021 году число младенцев с топовыми именами было значительно выше, чем в 2024. Это может свидетельствовать как о снижении общего числа рождений, так и о том, что родители чаще выбирают менее популярные, уникальные имена для своих детей.
Скорее всего, имена вроде София, Александр, Анна и Михаил продолжат быть популярными в следующие годы. Снижение популярности Марии и Виктории среди девочек и Артёма среди мальчиков может быть признаком того, что на смену этим именам придут другие, более необычные и редкие.