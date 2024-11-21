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Posted 21 ноября, 13:32

Published 21 ноября, 13:32

Modified 21 ноября, 13:32

Updated 21 ноября, 13:32

Через 20 лет в России будут только Софии и Михаилы? Родители не очень оригинальны

Через 20 лет в России будут только Софии и Михаилы? Родители не очень оригинальны

21 ноября 2024, 13:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В последние несколько лет в России наблюдается устойчивый тренд в выборе имен для новорожденных. На информационно-аналитическом портале ЗАГС можно увидеть статистику за последние четыре года. Самые популярные имена, которыми родители называют своих детей, — София и Михаил.

По данным статистики, самые популярные имена для девочек и мальчиков сохраняют свои позиции в рейтингах, хотя некоторые тенденции все же изменяются. Давайте подробнее рассмотрим, какие имена были на пике популярности в разные годы и как они менялись с 2021 по 2024 год.

Топ-5 имен для девочек

2024 год:

В 2024 году самыми популярными именами для девочек стали:

  1. София — 19 926 младенца.
  2. Ева — 16 372 ребёнка.
  3. Анна — 15 724 новорождённых.
  4. Мария — 14 349 детей.
  5. Виктория — 13 484 крохи.

2023 год:

На год раньше ситуация была немного иной, но тренды остались похожими:

  1. София — 24 102 ребёнка.
  2. Ева — 19 163 малыша.
  3. Анна — 18 419 детей.
  4. Мария — 16 818 новорождённых.
  5. Виктория — 15 986 младенца.

2022 год:

Еще год назад распределение имён выглядело следующим образом:

  1. София — 25 078 малышей.
  2. Ева — 20 157 малюток.
  3. Анна — 18 266 детей.
  4. Мария — 18 134 младенца.
  5. Виктория — 17 042 новорожденных.

2021 год:

Самые популярные имена для девочек в 2021 году были следующие:

  1. София — 27 005 детей.
  2. Анна — 20 616 малышей.
  3. Мария — 20 449 младенцев.
  4. Ева — 20 314 детей.
  5. Виктория — 19 352 ребёнка.

Как видно, София сохраняет лидирующую позицию на протяжении нескольких лет, стабильно занимая первое место. Сильную конкуренцию ей составляют имена Ева и Анна, которые в последние годы также показывают хорошие результаты. Имя Мария продолжает быть востребованным, несмотря на небольшое снижение популярности, а Виктория с каждым годом немного теряет свои позиции, но остается в топ-5.

Фото: 1MI

Топ-5 имен для мальчиков

2024 год:
В 2024 году самыми популярными именами для мальчиков стали:

  1. Михаил — 20 778 детей.
  2. Александр — 19 422 младенца.
  3. Артём — 18 130 малышей.
  4. Матвей — 15 189 новорождённых.
  5. Максим — 13 846 крох.

2023 год:

На год раньше статистика была следующей:

  1. Михаил — 23 671 младенец.
  2. Артём — 22 819 детей.
  3. Александр — 22 710 младенцев.
  4. Матвей — 18 860 малышей.
  5. Максим — 17 423 новорождённых.

2022 год:

В 2022 году популярность мужских имен распределилась так:

  1. Артём — 24 832 ребёнка.
  2. Александр — 23 558 новорождённых.
  3. Михаил — 23 131 младенец.
  4. Максим — 19 154 крохи.
  5. Матвей — 18 956 малышей.

2021 год:

Самыми популярными именами для мальчиков в 2021 году были:

  1. Артём — 28 162 малютки.
  2. Александр — 26 231 малыш.
  3. Михаил — 24 983 ребёнка.
  4. Максим — 23 068 новорождённых.
  5. Матвей — 20 287 младенца.

Среди мальчиков наблюдаются более выраженные изменения. Если в 2021 году лидером был Артём с 28 162 новорождёнными, то к 2024 году он уступил место Михаилу, который поднялся с третьей позиции в 2021 году на первое в 2024 году. Это свидетельствует о постепенной смене трендов, хотя такие имена, как Александр и Максим, стабильно остаются в топ-5.

Фото: 1MI

Как менялись предпочтения родителей?

  • Для девочек: Большинство родителей в России выбирают такие имена как София, Ева и Мария. Популярность этих имен не снижалась в течение четырех лет, что свидетельствует о их стабильности и предпочтении среди молодого поколения родителей.

  • Для мальчиков: Среди мальчиков преобладают классические имена, такие как Михаил, Александр и Максим. Однако появились и новые тренды, такие как Артём и Матвей, которые в последние годы показывают высокий рост популярности.

Фото: 1MI

Общее сокращение количества детей с популярными именами

В 2021 году число младенцев с топовыми именами было значительно выше, чем в 2024. Это может свидетельствовать как о снижении общего числа рождений, так и о том, что родители чаще выбирают менее популярные, уникальные имена для своих детей.

Скорее всего, имена вроде София, Александр, Анна и Михаил продолжат быть популярными в следующие годы. Снижение популярности Марии и Виктории среди девочек и Артёма среди мальчиков может быть признаком того, что на смену этим именам придут другие, более необычные и редкие.

Вы удивитесь: россияне выбрали новую моду на имена для своих детей
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