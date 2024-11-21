Белгородская область вошла в топ-10 регионов по обсуждению выборов в США

Posted 21 ноября, 09:33
Published 21 ноября, 09:33
Modified 21 ноября, 09:35
Updated 21 ноября, 09:35
Белгородская область замкнула топ-10 регионов по активности обсуждения выборов в США. В рейтинге оказались ещё несколько регионов Центрального Черноземья.
На девятое место попала Воронежская область. Гораздо выше — на пятое место — забралась соседняя Курская область.
Лидирует в рейтинге Подмосковье. Также в список вошли Москва, Липецкая, Тульская, Самарская области, Пермский край и Республика Татарстан.
Рейтинг по вовлечённости возглавила столица: москвичи оставили более 860 000 лайков, комментариев и репостов, а охват публикаций превысил 46,5 млн просмотров.
Больше всего интереса к обсуждениям проявляли мужчины — 67%, чаще всего это участники принадлежали к возрастной группе 55+ — 48%. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 составили лишь 5%.