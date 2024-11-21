Белгородская область вошла в топ-10 регионов по обсуждению выборов в США

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Больше всего тему исхода выборов президента США обсуждали в Московской области, следует из данных «Интериума». Агентство проанализировало массив упоминаний кандидатов на выборах за период с 28 октября по 13 ноября в РФ и составило топ регионов. В него вошла и Белгородская область, пишут «Ведомости».