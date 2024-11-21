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Posted 21 ноября, 09:33

Published 21 ноября, 09:33

Modified 21 ноября, 09:35

Updated 21 ноября, 09:35

Белгородская область вошла в топ-10 регионов по обсуждению выборов в США

Белгородская область вошла в топ-10 регионов по обсуждению выборов в США

21 ноября 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney.
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Новости Белгорода
Больше всего тему исхода выборов президента США обсуждали в Московской области, следует из данных «Интериума». Агентство проанализировало массив упоминаний кандидатов на выборах за период с 28 октября по 13 ноября в РФ и составило топ регионов. В него вошла и Белгородская область, пишут «Ведомости».

Белгородская область замкнула топ-10 регионов по активности обсуждения выборов в США. В рейтинге оказались ещё несколько регионов Центрального Черноземья.

На девятое место попала Воронежская область. Гораздо выше — на пятое место — забралась соседняя Курская область.

Лидирует в рейтинге Подмосковье. Также в список вошли Москва, Липецкая, Тульская, Самарская области, Пермский край и Республика Татарстан.

Рейтинг по вовлечённости возглавила столица: москвичи оставили более 860 000 лайков, комментариев и репостов, а охват публикаций превысил 46,5 млн просмотров.

Больше всего интереса к обсуждениям проявляли мужчины — 67%, чаще всего это участники принадлежали к возрастной группе 55+ — 48%. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 составили лишь 5%.

Список регионов по доле тех, кто проявил интерес к контенту и повзаимодействовал с нимСписок регионов по доле тех, кто проявил интерес к контенту и повзаимодействовал с ним
Список регионов по доле тех, кто проявил интерес к контенту и повзаимодействовал с ним. Фото: «Ведомости»
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