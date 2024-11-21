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Posted 21 ноября, 10:04

Published 21 ноября, 10:04

Modified 21 ноября, 10:04

Updated 21 ноября, 10:04

Белгородская область вошла в число регионов-лидеров по нацпроекту ремонта дорог

Белгородская область вошла в число регионов-лидеров по нацпроекту ремонта дорог

21 ноября 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney.
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Дороги
В Москве прошёл XVIII Международный форум «Транспорт России». На нём наградили регионы-лидеры в сыере дорожного строительства. В их числе оказалась и Белгородская область за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в правительстве.

Белгородской области вручили диплом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды при работе над проектом. Аналогичной награды удостоились Новгородская, Свердловская области, Республика Татарстан и Хабаровский край.

Всего в этом году на мероприятии отметили 18 регионов, 11 из которых — впервые.

За шесть лет существования нацпроекта в России было отремонтировано более 150 тысяч километров дорог, сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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