Белгородская область вошла в число регионов-лидеров по нацпроекту ремонта дорог

Posted 21 ноября, 10:04
Published 21 ноября, 10:04
Modified 21 ноября, 10:04
Updated 21 ноября, 10:04
Белгородской области вручили диплом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды при работе над проектом. Аналогичной награды удостоились Новгородская, Свердловская области, Республика Татарстан и Хабаровский край.
Всего в этом году на мероприятии отметили 18 регионов, 11 из которых — впервые.
За шесть лет существования нацпроекта в России было отремонтировано более 150 тысяч километров дорог, сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.