Белгородская область вошла в число регионов-лидеров по нацпроекту ремонта дорог

Сюжет Дороги

В Москве прошёл XVIII Международный форум «Транспорт России». На нём наградили регионы-лидеры в сыере дорожного строительства. В их числе оказалась и Белгородская область за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в правительстве.