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Posted 21 ноября, 09:01

Published 21 ноября, 09:01

Modified 21 ноября, 09:01

Updated 21 ноября, 09:01

Белгородец украл 2,2 млн на госконтрактах

Белгородец украл у администрации 2,2 млн рублей, надеясь, что это не заметят

21 ноября 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney. Белгородец украл 2,2 млн на госконтрактах

Белгородца осудили за мошенничество на 2,2 млн рублей

Сюжет
Мошенничество
Предприниматель взялся выполнить работы по заказу от администрации Борисовского района, однако в документах указал ложные сведения и присвоил 2,2 млн рублей. Но преступление раскрыли, против мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в прокуратуре.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 31-летний житель Строителя, являясь исполнительным директором двух коммерческих юридических лиц, выиграл открытый аукцион и заключил контракты с администрацией Борисовского района. Необходимо было очистить и благоустроить территорию и более 60 шахтных колодцев.

После этого белгородец изготовил акты выполненных работ и справки об их стоимости, но указал в них ложные сведения. Всего предприниматель смог похитить около 2,2 млн рублей.

По решению суда мужчину приговорили к двум годам колони общего режима, ему назначен штраф 120 тыс. рублей.

Гражданский иск о возмещении материального ущерба также был удовлетворён в полном объёме.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Борисовский район#Предприниматель#Бюджетные средства#Белгород
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