Белгородец украл у администрации 2,2 млн рублей, надеясь, что это не заметят

Posted 21 ноября, 09:01
Published 21 ноября, 09:01
Modified 21 ноября, 09:01
Updated 21 ноября, 09:01
Как сообщили в надзорном ведомстве, 31-летний житель Строителя, являясь исполнительным директором двух коммерческих юридических лиц, выиграл открытый аукцион и заключил контракты с администрацией Борисовского района. Необходимо было очистить и благоустроить территорию и более 60 шахтных колодцев.
После этого белгородец изготовил акты выполненных работ и справки об их стоимости, но указал в них ложные сведения. Всего предприниматель смог похитить около 2,2 млн рублей.
По решению суда мужчину приговорили к двум годам колони общего режима, ему назначен штраф 120 тыс. рублей.
Гражданский иск о возмещении материального ущерба также был удовлетворён в полном объёме.