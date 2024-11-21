bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 10:23

Published 21 ноября, 10:23

Modified 21 ноября, 10:23

Updated 21 ноября, 10:23

Белгородец думал, что общается с девушкой

Белгородец, притворяясь девушкой, предлагал мужчинам интим-услуги

21 ноября 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney. Белгородец думал, что общается с девушкой

Желавший получить интимные услуги белгородец потерял 72 тысячи рублей

Сюжет
Мошенничество
Житель Белгорода создал фейковый аккаунт в соцсетях и стал от имени девушки предлагать мужчинам интим-услуги. У одного белгородца злоумышленник сумел похитить 72 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Белгороде задержали 21-летнего жителя, который создал в социальных сетях фейковый аккаунт девушки и начал писать мужчинам от её имени, предлагая им интимные услуги. На такое предложение согласился другой местный житель — 19-летний парень.

Всего с августа белгородец перевёл мошеннику 72 тысячи рублей, но так и не получил обещанные интим-услуги. Тогда пострадавший решил обратиться в полицию.

Подозреваемого удалось задержать и возбудить в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские определяют, причастен ли подозреваемый и к другим аналогичным преступлениям.

Ранее на подобных мошенников жаловались и другие жители региона. Например, жительница Старого Оскола хотела заказать своему мужу проститутку, а другая белгородка приехала на место встречи, но почти сразу уехала, не вернув деньги — её удалось задержать.

Проститутка-мошенница украла у белгородца 19 тыс. рублей и оставила его без секса
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородка хотела заказать мужу проститутку, но оставила его и без секса, и без денегБелгородец потратил на проститутку и аптечку 120 тысяч, но интим-услуг не получилНесуществующая проститутка обошлась белгородцу в 100 тысяч кредитных рублей
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Мошенник#Новости Белгорода#Интим-услуги#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика