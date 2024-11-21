Белгородец, притворяясь девушкой, предлагал мужчинам интим-услуги

Подозреваемого удалось задержать и возбудить в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские определяют, причастен ли подозреваемый и к другим аналогичным преступлениям.