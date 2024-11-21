Белгородец, притворяясь девушкой, предлагал мужчинам интим-услуги

Posted 21 ноября, 10:23
Published 21 ноября, 10:23
Modified 21 ноября, 10:23
Updated 21 ноября, 10:23
В Белгороде задержали 21-летнего жителя, который создал в социальных сетях фейковый аккаунт девушки и начал писать мужчинам от её имени, предлагая им интимные услуги. На такое предложение согласился другой местный житель — 19-летний парень.
Всего с августа белгородец перевёл мошеннику 72 тысячи рублей, но так и не получил обещанные интим-услуги. Тогда пострадавший решил обратиться в полицию.
Подозреваемого удалось задержать и возбудить в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские определяют, причастен ли подозреваемый и к другим аналогичным преступлениям.
Ранее на подобных мошенников жаловались и другие жители региона. Например, жительница Старого Оскола хотела заказать своему мужу проститутку, а другая белгородка приехала на место встречи, но почти сразу уехала, не вернув деньги — её удалось задержать.