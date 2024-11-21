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Posted 21 ноября, 15:30

Published 21 ноября, 15:30

Modified 21 ноября, 15:30

Updated 21 ноября, 15:30

Белгород готовится к Новому году, а родители детей с диабетом встретились с властями

Белгород готовится к Новому году, а родители детей с диабетом встретились с властями

21 ноября 2024, 15:30
Фото: bel.ru.
Сюжет
Новости Белгорода
Четверг в Белгородской области запомнится жителям непогодой. МЧС предупредило о настоящем шторме. Но это не помеха для того, чтобы начать готовить столицу региона к Новому году. Родители детей-диабетиков встретились с властями обсудить проблемные датчики, а авто белгородца отправили на СВО.

А вот и ёлочка!

В Белгороде началась активная фаза подготовки к празднованию Нового года. Декор будет прошлогодний, такое решение приняли власти. Но перед размещением сотрудники Белгорблагоустройства проверили его исправность и внешний вид.

На Соборной площади уже начали устанавливать 30-метровую ель. Скоро приступят к световым аркам и другим элементам.

Предполагается, что Белгород закончат украшать через месяц.

Несмотря на обстоятельства: в Белгороде начали установку главной новогодней ёлки
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Датчики для детей-диабетиков

В Белгороде накануне провели встречу с родителями детей-диабетиков. На повестке дня — закупленные китайские системы измерения сахара в крови. На них недавно пожаловались белгородцы, потому как устройства, по их мнению, показывают неточные данные.

На мероприятии присутствовали представители регионального минздрава, уполномоченный по правам ребёнка в области, руководитель территориального органа Росздравнадзора и представители китайской компании-производителя систем для измерения сахара.

Ответить на все вопросы родителей на встрече не смогли — в частности, потому что представители компании к ним не подготовились. Решили встретиться повторно в начале декабря.

В Белгороде провели встречу с родителями детей-диабетиков по китайским датчикам
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Машину белгородца изъяли и отправили на СВО

Жителя Валуйского округа поймали за пьяным вождением один раз, лишили прав, но он всё равно сел за руль нетрезвым. Ему снова не повезло встретить сотрудников ГАИ.

Мужчину судили, конфисковали у него автомобиль Lada Vesta, чтобы потом передать его в доход государства. Машину в итоге получило Министерство обороны Российской Федерации: решили, что она будет нужнее бойцам на спецоперации.

У белгородца изъяли автомобиль для нужд СВО. Как это случилось?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Автомобиль#Родители#Новости Белгорода#Пьяное вождение#Украшение#Белгород#Итоги дня#Дети-диабетики
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