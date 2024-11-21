Белгород готовится к Новому году, а родители детей с диабетом встретились с властями

Posted 21 ноября, 15:30
Published 21 ноября, 15:30
Modified 21 ноября, 15:30
Updated 21 ноября, 15:30
В Белгороде началась активная фаза подготовки к празднованию Нового года. Декор будет прошлогодний, такое решение приняли власти. Но перед размещением сотрудники Белгорблагоустройства проверили его исправность и внешний вид.
На Соборной площади уже начали устанавливать 30-метровую ель. Скоро приступят к световым аркам и другим элементам.
Предполагается, что Белгород закончат украшать через месяц.
В Белгороде накануне провели встречу с родителями детей-диабетиков. На повестке дня — закупленные китайские системы измерения сахара в крови. На них недавно пожаловались белгородцы, потому как устройства, по их мнению, показывают неточные данные.
На мероприятии присутствовали представители регионального минздрава, уполномоченный по правам ребёнка в области, руководитель территориального органа Росздравнадзора и представители китайской компании-производителя систем для измерения сахара.
Ответить на все вопросы родителей на встрече не смогли — в частности, потому что представители компании к ним не подготовились. Решили встретиться повторно в начале декабря.
Жителя Валуйского округа поймали за пьяным вождением один раз, лишили прав, но он всё равно сел за руль нетрезвым. Ему снова не повезло встретить сотрудников ГАИ.
Мужчину судили, конфисковали у него автомобиль Lada Vesta, чтобы потом передать его в доход государства. Машину в итоге получило Министерство обороны Российской Федерации: решили, что она будет нужнее бойцам на спецоперации.