Белгород готовится к Новому году, а родители детей с диабетом встретились с властями

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А вот и ёлочка! Датчики для детей-диабетиков Машину белгородца изъяли и отправили на СВО

Четверг в Белгородской области запомнится жителям непогодой. МЧС предупредило о настоящем шторме. Но это не помеха для того, чтобы начать готовить столицу региона к Новому году. Родители детей-диабетиков встретились с властями обсудить проблемные датчики, а авто белгородца отправили на СВО.