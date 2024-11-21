Баланин: В бюджете ФОМС предусмотрены объемы медпомощи по ключевым направлениям

По словам главы ФОМС Ильи Баланина, в бюджете заложена возможность не просто сохранить существующие объемы предоставления медицинских услуг, а увеличить их по таким актуальным направлениям, как помощь онкологическим больным, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, терапия гепатита С. Иными словами, подчеркнул Баланин, речь идет о тех направлениях, которые напрямую участвуют в снижении смертности и увеличении продолжительности жизни.