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Posted 21 ноября, 15:52

Published 21 ноября, 15:52

Modified 21 ноября, 15:52

Updated 21 ноября, 15:52

Баланин: В бюджете ФОМС предусмотрены объемы медпомощи по ключевым направлениям

Баланин: В бюджете ФОМС предусмотрены объемы медпомощи по ключевым направлениям

21 ноября 2024, 15:52
Фото: 1MI.
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2025–2027 годы принят с дефицитом, сообщает телевидение Госдумы РФ. Ожидаемые доходы фонда составят 4,339 триллиона рублей в 2025 году; 4,778 триллиона в 2026 году и 5,162 триллиона в 2027 году.

Тогда как расходы ожидаются в объеме 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона соответственно. Дефицит составит 136,6 миллиарда рублей в 2025 году; 55,4 миллиарда рублей в 2026 году и 0,8 миллиарда рублей в 2027 году. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы ФОМС Ильи Баланина, в бюджете заложена возможность не просто сохранить существующие объемы предоставления медицинских услуг, а увеличить их по таким актуальным направлениям, как помощь онкологическим больным, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, терапия гепатита С. Иными словами, подчеркнул Баланин, речь идет о тех направлениях, которые напрямую участвуют в снижении смертности и увеличении продолжительности жизни.

ФОМС собирается обеспечить софинансирование зарплат медицинских работников и выплат за онкологическую диагностику, а также содействовать развитию медицинской помощи в новых регионах.

На финансирование специализированной помощи в федеральных клиниках в рамках базовой программы ОМС предполагается направить 250,9 миллиарда рублей на 2025 год, 270,3 миллиарда рублей на 2026 год и 288,6 миллиарда рублей на 2027 год.

Появилась инициатива предусмотреть в бюджете фонда средства нормированного страхового запаса на следующие годы: 2025 год — 425,5 миллиарда рублей, 2026 год — 470,0 миллиарда рублей, 2027 год — 504,7 миллиарда рублей.

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