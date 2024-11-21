Баланин: В бюджете ФОМС предусмотрены объемы медпомощи по ключевым направлениям

Posted 21 ноября, 15:52
Published 21 ноября, 15:52
Modified 21 ноября, 15:52
Updated 21 ноября, 15:52
Тогда как расходы ожидаются в объеме 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона соответственно. Дефицит составит 136,6 миллиарда рублей в 2025 году; 55,4 миллиарда рублей в 2026 году и 0,8 миллиарда рублей в 2027 году. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам главы ФОМС Ильи Баланина, в бюджете заложена возможность не просто сохранить существующие объемы предоставления медицинских услуг, а увеличить их по таким актуальным направлениям, как помощь онкологическим больным, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, терапия гепатита С. Иными словами, подчеркнул Баланин, речь идет о тех направлениях, которые напрямую участвуют в снижении смертности и увеличении продолжительности жизни.
ФОМС собирается обеспечить софинансирование зарплат медицинских работников и выплат за онкологическую диагностику, а также содействовать развитию медицинской помощи в новых регионах.
На финансирование специализированной помощи в федеральных клиниках в рамках базовой программы ОМС предполагается направить 250,9 миллиарда рублей на 2025 год, 270,3 миллиарда рублей на 2026 год и 288,6 миллиарда рублей на 2027 год.
Появилась инициатива предусмотреть в бюджете фонда средства нормированного страхового запаса на следующие годы: 2025 год — 425,5 миллиарда рублей, 2026 год — 470,0 миллиарда рублей, 2027 год — 504,7 миллиарда рублей.