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Posted 20 ноября, 11:29

Published 20 ноября, 11:29

Modified 20 ноября, 11:29

Updated 20 ноября, 11:29

Жительница Белгорода сделала заказ в «Пятёрочке Доставке» и выиграла миллион рублей

Жительница Белгорода сделала заказ в «Пятёрочке Доставке» и выиграла миллион рублей

20 ноября 2024, 11:29
Фото: Пресс-служба «Пятёрочка Доставка».
Реклама. ООО «Агроторг». erid: LjN8KCPXU
Жительница Белгорода стала очередной победительницей розыгрыша одного из 5 миллионов, который провёл сервис «Пятёрочка Доставка» в честь пятилетнего юбилея. Своими впечатлениями поделилась сама участница.

Летом 2024 года сервис «Пятёрочка Доставка» отмечал своё пятилетие и в честь этой даты запустил розыгрыш с общим призовым фондом 5 миллионов рублей и другими ценными призами. Акция проходила во всех регионах присутствия сервиса. По условиям розыгрыша, с 5 августа по 8 сентября за каждые 1500 рублей в чеке доставки пользователи сервиса могли выиграть гарантированные призы (промокоды, баллы и купоны), подарочные сертификаты на покупку товаров в крупнейших торговых сетях и интернет-магазинах, а также принять участие в еженедельных розыгрышах миллиона рублей.

Призовой фонд в 5 миллионов рублей достался представителям разных городов — пяти участникам, каждый из которых выиграл по миллиону рублей. Среди них оказалась жительница Белгорода по имени Инна. Про конкурс она узнала из приложения и решила принять участие, регистрируя чеки, тем более что до этого уже выигрывала денежный сертификат от «Пятёрочки». Однако новая победа всё равно стала неожиданностью.

Фото: Пресс-служба «Пятёрочка Доставка»

«О выигрыше я узнала из письма, которое получила по электронной почте. Испытала настолько сильное удивление, что поначалу не могла в это поверить и даже звонила на горячую линию, где и подтвердили, что всё правда. Но окончательно поверила, только когда деньги оказались на счету. Чувствую радость и благодарность!» — рассказала победительница.

Инна поделилась, что сервисом доставки пользуется уже больше года, так как он экономит время и деньги, позволяет удобно планировать свои траты. Заказывает все, что нужно в хозяйстве: продукты, посуду, бытовую химию. В выигрышном заказе, как вспоминает победительница, были продукты питания. Выигранной сумме в семье уже нашли применение: деньги планируют потратить на качественное образование дочери в вузе.

Сервис «Пятёрочка Доставка» начал свою работу в 2019 году, став проектом федерального уровня: сегодня быстрая доставка свежих продуктов, готовой еды и другого ассортимента сети за 30 минут доступна уже более чем в 800 городах разных регионов России — от Калининграда до Владивостока. Сервис всё время развивается и расширяет географию доставки — сделать заказ можно даже в самые отдалённые и небольшие населённые пункты. «Пятёрочка Доставка» постоянно подключает новые возможности: например, помимо продуктов и готовых блюд можно добавить в заказ стакан горячего кофе и свежую выпечку из собственных пекарен сети.

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