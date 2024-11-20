Жительница Белгорода сделала заказ в «Пятёрочке Доставке» и выиграла миллион рублей

Сервис «Пятёрочка Доставка» начал свою работу в 2019 году, став проектом федерального уровня: сегодня быстрая доставка свежих продуктов, готовой еды и другого ассортимента сети за 30 минут доступна уже более чем в 800 городах разных регионов России — от Калининграда до Владивостока. Сервис всё время развивается и расширяет географию доставки — сделать заказ можно даже в самые отдалённые и небольшие населённые пункты. «Пятёрочка Доставка» постоянно подключает новые возможности: например, помимо продуктов и готовых блюд можно добавить в заказ стакан горячего кофе и свежую выпечку из собственных пекарен сети.