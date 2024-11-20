ВСУ били по заводам «Эфко», а Гладков оценил вероятность повторения курского сценария

Posted 20 ноября, 15:30
Published 20 ноября, 15:30
Modified 20 ноября, 15:30
Updated 20 ноября, 15:30
Вечером вчерашнего дня, 19 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую и Воронежскую области беспилотниками, в результате чего пострадали несколько предприятий.
В пресс-службе ГК «Эфко» сообщили, что повреждены две промышленные площадки: одна — в Каменском районе Воронежской области, другая — в Алексеевском округе Белгородской области, где расположены штаб-квартира и пять предприятий компании. Раненых среди мирных жителей нет.
Позже стало известно, что в результате атак повреждения получили шесть предприятий «Эфко», часть из которых временно приостановила свою работу. Компания отмечает, что работает над выполнением обязательств по поставкам перед партнёрами.
Также повреждения получил завод «Виола» в Алексеевском округе: сотрудники не пострадали, а работа предприятия должна была возобновиться уже сегодня, 20 ноября.
В ходе пресс-конференции, состоявшейся 20 ноября, губернатор Вячеслав Гладков оценил вероятность повторения массированного обстрела Белгорода, который произошёл 30 декабря 2023 года. Он также напомнил, что регион уже третий год находится в сложной обстановке, и улучшения пока не наблюдалось.
По словам губернатора, риски остаются на прежнем уровне: особенно учитывая информацию, распространяемую международными СМИ, о том, что Запад разрешил Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами.
Однако отвечать на вопрос о возможности прорыва ВСУ через границу, как это произошло в Курской области в начале августа, Гладков отказался. Он указал на то, что не вправе оценивать ситуацию в соседних регионах, так как это не входит в его обязанности.
Недавно стало известно, что «Русагро» поглотило «Агро-Белогорье» — это стало следствием судебного процесса между двумя компаниями. На пресс-конференции губернатора спросили, считает ли он это слияние «рейдерским захватом».
Гладков ответил отрицательно, пояснив, что «Русагро» уже владело частью акций «Агро-Белогорья», что свидетельствует о том, что как такового полного поглощения не было. Он также отметил, что предложение об объединении исходило от бывшего гендиректора «Агро-Белогорья» Владимира Зотова. Такой исход событий удивил и самого Гладкова.
Известно, что власти планируют сохранить проекты «Агро-Белогорья» в регионе и продолжить сотрудничество с «Русагро». Они намерены подписать соглашение с этой группой компаний, как это ранее сделали с «Металлинвестом».