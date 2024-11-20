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Posted 20 ноября, 15:30

Published 20 ноября, 15:30

Modified 20 ноября, 15:30

Updated 20 ноября, 15:30

Атакам БПЛА подверглись заводы «Эфко» и «Виолы»

ВСУ били по заводам «Эфко», а Гладков оценил вероятность повторения курского сценария

20 ноября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney. Атакам БПЛА подверглись заводы «Эфко» и «Виолы»
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Новости Белгорода
Сегодня, 20 ноября, белгородцы узнали, что под атаку ВСУ попали заводы нескольких компаний. Кроме того, глава региона поделился размышлениями о вероятности повторения курского сценария и озвучил подробности разбирательств «Агро-Белогорья» с «Русагро».

ВСУ помешали масла и йогурты?

Вечером вчерашнего дня, 19 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую и Воронежскую области беспилотниками, в результате чего пострадали несколько предприятий.

В пресс-службе ГК «Эфко» сообщили, что повреждены две промышленные площадки: одна — в Каменском районе Воронежской области, другая — в Алексеевском округе Белгородской области, где расположены штаб-квартира и пять предприятий компании. Раненых среди мирных жителей нет.

Позже стало известно, что в результате атак повреждения получили шесть предприятий «Эфко», часть из которых временно приостановила свою работу. Компания отмечает, что работает над выполнением обязательств по поставкам перед партнёрами.

Также повреждения получил завод «Виола» в Алексеевском округе: сотрудники не пострадали, а работа предприятия должна была возобновиться уже сегодня, 20 ноября.

В «Эфко» уточнили информацию о последствиях атак ВСУ на заводы
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Стоит ли готовиться к ухудшению обстановки?

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 20 ноября, губернатор Вячеслав Гладков оценил вероятность повторения массированного обстрела Белгорода, который произошёл 30 декабря 2023 года. Он также напомнил, что регион уже третий год находится в сложной обстановке, и улучшения пока не наблюдалось.

По словам губернатора, риски остаются на прежнем уровне: особенно учитывая информацию, распространяемую международными СМИ, о том, что Запад разрешил Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами.

Однако отвечать на вопрос о возможности прорыва ВСУ через границу, как это произошло в Курской области в начале августа, Гладков отказался. Он указал на то, что не вправе оценивать ситуацию в соседних регионах, так как это не входит в его обязанности.

Насколько вероятно повторение 30 декабря и курского сценария в Белгородской области?
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Рейдерский захват или взвешенное решение?

Недавно стало известно, что «Русагро» поглотило «Агро-Белогорье» — это стало следствием судебного процесса между двумя компаниями. На пресс-конференции губернатора спросили, считает ли он это слияние «рейдерским захватом».

Гладков ответил отрицательно, пояснив, что «Русагро» уже владело частью акций «Агро-Белогорья», что свидетельствует о том, что как такового полного поглощения не было. Он также отметил, что предложение об объединении исходило от бывшего гендиректора «Агро-Белогорья» Владимира Зотова. Такой исход событий удивил и самого Гладкова.

Известно, что власти планируют сохранить проекты «Агро-Белогорья» в регионе и продолжить сотрудничество с «Русагро». Они намерены подписать соглашение с этой группой компаний, как это ранее сделали с «Металлинвестом».

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