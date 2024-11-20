«Ваша карта в стоп-листе»: белгородцев предупредили об изменениях при оплате проезда

Posted 20 ноября, 10:22
Published 20 ноября, 10:22
Modified 20 ноября, 10:22
Updated 20 ноября, 10:22
Банковская карта пассажира попадает в «стоп-лист», если на счету находится недостаточно средств. Несмотря на это, проезд разрешается, владелец карты получает чек по операции. Но воспользоваться безналичной оплатой после этого будет нельзя.
Чтобы вновь активировать карту, теперь недостаточно просто пополнить счёт, необходимо вручную погасить задолженность. Сделать это можно двумя способами — дистанционным и очным.
В первом случае владельцу карты нужно зайти в личный кабинет пассажира на сайте «Организатора пассажирских перевозок Белгородской области» и там погасить задолженность.
Во втором — обратиться в МФЦ на проспекте Славы, д. 25. Там специалисты помогут вернуть карту из «стоп-листа».