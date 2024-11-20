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Posted 20 ноября, 10:22

Published 20 ноября, 10:22

Modified 20 ноября, 10:22

Updated 20 ноября, 10:22

Карта попадает в «стоп-лист», если на ней недостаточно средств для оплаты проезда

«Ваша карта в стоп-листе»: белгородцев предупредили об изменениях при оплате проезда

20 ноября 2024, 10:22
Фото: 1MI. Карта попадает в «стоп-лист», если на ней недостаточно средств для оплаты проезда

В Белгородской области изменили условия для вывода карты из «стоп-листа»

Сюжет
Автобус
Газпромбанк заблокировал возможность автоматического вывода карты из «стоп-листа», сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области. Теперь активировать карту пассажирам общественного транспорта придётся вручную. Как это сделать?

Банковская карта пассажира попадает в «стоп-лист», если на счету находится недостаточно средств. Несмотря на это, проезд разрешается, владелец карты получает чек по операции. Но воспользоваться безналичной оплатой после этого будет нельзя.

Чтобы вновь активировать карту, теперь недостаточно просто пополнить счёт, необходимо вручную погасить задолженность. Сделать это можно двумя способами — дистанционным и очным.

В первом случае владельцу карты нужно зайти в личный кабинет пассажира на сайте «Организатора пассажирских перевозок Белгородской области» и там погасить задолженность.

Во втором — обратиться в МФЦ на проспекте Славы, д. 25. Там специалисты помогут вернуть карту из «стоп-листа».

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Автобус#Транспорт#Новости Белгорода#МФЦ#Белгород#Безналичная оплата#Стоп-лист
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