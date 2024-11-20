Уход чиновников в «Барс-Белгород» — PR-акция? Отвечает губернатор Гладков

Posted 20 ноября, 12:03
Published 20 ноября, 12:03
Modified 20 ноября, 12:08
Updated 20 ноября, 12:08
«Барс-Белгород» — добровольческое формирование, появившееся в этом году. Среди прочего оно постоянно на слуху потому, что часто поступают новости о том, что в отряд вступил тот или иной чиновник.
Журналистка Бел.Ру Алёна Мальцева спросила главу региона: не похоже ли всё это на обычную PR-акцию?
Нет никаких сомнений в том, что мы делаем. К тем, у кого создаётся впечатление, что это пиар — запишитесь в «Барс» на месяц, пройдите подготовку, и в течение двух дней все сомнения уйдут. Война убирает все оттенки или полутона — всё становится или чёрным, или белым.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отвечая на вопрос об уходе чиновников в отряд, Гладков отметил, что туда в первую очередь отправляются главы неприграничных районов — те, кто прямо не знаком с последствиями военного конфликта. Речь о главах Губкинского и Новооскольского округов, Корочанского и Красногвардейского районов. Нужно это для того, чтобы повысить уровень готовности чиновников к сложным ситуациям.
По словам губернатора, сейчас в «Барсе» уже почти тысяча человек. Гладков добавил, что число его подчинённых, пожелавших вступить в отряд, превышает возможности дать согласие.
Мы готовим резерв. «Прогноняя» какую-то часть через ротацию, мы при необходимости можем одномоментно собрать несколько тысяч человек. Сейчас нужды в большом количестве нет, но неизвестно, что будет через пять минут.
Вячеслав Гладков