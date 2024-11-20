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Posted 20 ноября, 12:03

Published 20 ноября, 12:03

Modified 20 ноября, 12:08

Updated 20 ноября, 12:08

Гладков ответил на вопрос о «Барсе»

Уход чиновников в «Барс-Белгород» — PR-акция? Отвечает губернатор Гладков

20 ноября 2024, 12:03
Фото: 1MI. Гладков ответил на вопрос о «Барсе»

Гладков ответил, почему чиновники уходят в «Барс-Белгород»

Сюжет
Новости Белгорода
Почему в «Барс-Белгород» продолжают уходить чиновники и не является ли это обычной PR-акцией? Губернатор Вячеслав Гладков дал ответ на пресс-конференции 20 ноября.

«Барс-Белгород» — добровольческое формирование, появившееся в этом году. Среди прочего оно постоянно на слуху потому, что часто поступают новости о том, что в отряд вступил тот или иной чиновник.

Журналистка Бел.Ру Алёна Мальцева спросила главу региона: не похоже ли всё это на обычную PR-акцию?

Нет никаких сомнений в том, что мы делаем. К тем, у кого создаётся впечатление, что это пиар — запишитесь в «Барс» на месяц, пройдите подготовку, и в течение двух дней все сомнения уйдут. Война убирает все оттенки или полутона — всё становится или чёрным, или белым.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отвечая на вопрос об уходе чиновников в отряд, Гладков отметил, что туда в первую очередь отправляются главы неприграничных районов — те, кто прямо не знаком с последствиями военного конфликта. Речь о главах Губкинского и Новооскольского округов, Корочанского и Красногвардейского районов. Нужно это для того, чтобы повысить уровень готовности чиновников к сложным ситуациям.

По словам губернатора, сейчас в «Барсе» уже почти тысяча человек. Гладков добавил, что число его подчинённых, пожелавших вступить в отряд, превышает возможности дать согласие.

Мы готовим резерв. «Прогноняя» какую-то часть через ротацию, мы при необходимости можем одномоментно собрать несколько тысяч человек. Сейчас нужды в большом количестве нет, но неизвестно, что будет через пять минут.
Вячеслав Гладков
Уход чиновников в «Барс-Белгород» продолжается: кто ещё вступил в отряд?
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