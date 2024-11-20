Уход чиновников в «Барс-Белгород» — PR-акция? Отвечает губернатор Гладков

Отвечая на вопрос об уходе чиновников в отряд, Гладков отметил, что туда в первую очередь отправляются главы неприграничных районов — те, кто прямо не знаком с последствиями военного конфликта. Речь о главах Губкинского и Новооскольского округов, Корочанского и Красногвардейского районов. Нужно это для того, чтобы повысить уровень готовности чиновников к сложным ситуациям.