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Posted 20 ноября, 11:50

Published 20 ноября, 11:50

Modified 20 ноября, 11:52

Updated 20 ноября, 11:52

Вячеслав Гладков

Сертификатов нет? Гладков объяснил, как пострадавшим белгородцам будут выдавать жильё

20 ноября 2024, 11:50
Фото: bel.ru. Вячеслав Гладков

Гладков объяснил, будут ли белгородцам выдавать жилищные сертификаты

Положены ли жителям белгородского приграничья жилищные сертификаты, ответил Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции губернатора, которая состоялась сегодня, 20 ноября.

Во время пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков объяснил, планируется ли жителям белгородского приграничья выдавать жилищные сертификаты, которые положены пострадавшим от атак ВСУ в Курской области.

Он объяснил, что меры государственной поддержки жителей Курской и Белгородской области одинаковы. Всем пострадавшим положенные деньги поступают на специальный счёт, который предназначен для приобретения жилья.

Губернатор добавил, что в этом вопросе очень важна формулировка, «чтобы не запутать и не обидеть людей».

«Мы составляем реестр потерпевших, согласуем с министерствами и по решению правительства РФ нам передают эти деньги, человек получает свидетельство. Есть промежуточный критерий работы региона — деньги поступают на открытый спецсчёт каждой семьи. Следующий этап — человек получает жильё», — рассказал Гладков.
Губернатор Белгородской области напомнил, что «жилищных сертификатов не существует»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Жилищные сертификаты
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