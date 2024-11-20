Сертификатов нет? Гладков объяснил, как пострадавшим белгородцам будут выдавать жильё

Posted 20 ноября, 11:50
Published 20 ноября, 11:50
Modified 20 ноября, 11:52
Updated 20 ноября, 11:52
Во время пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков объяснил, планируется ли жителям белгородского приграничья выдавать жилищные сертификаты, которые положены пострадавшим от атак ВСУ в Курской области.
Он объяснил, что меры государственной поддержки жителей Курской и Белгородской области одинаковы. Всем пострадавшим положенные деньги поступают на специальный счёт, который предназначен для приобретения жилья.
Губернатор добавил, что в этом вопросе очень важна формулировка, «чтобы не запутать и не обидеть людей».
«Мы составляем реестр потерпевших, согласуем с министерствами и по решению правительства РФ нам передают эти деньги, человек получает свидетельство. Есть промежуточный критерий работы региона — деньги поступают на открытый спецсчёт каждой семьи. Следующий этап — человек получает жильё», — рассказал Гладков.