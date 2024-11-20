«Русагро» после поглощения «Агро-Белогорья» перенесёт часть активов на Белгородчину

Проекты, которые развивало «Агро-Белогорье», продолжат функционировать в том числе благодаря поддержке властей. Так, например, произошло с развлекательным центром для детей «Мастерславлем». Обсуждаются и новые идеи. В частности — строительство открытого 50-метрового бассейна в Сосновке.