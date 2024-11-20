«Русагро» после поглощения «Агро-Белогорья» перенесёт часть активов на Белгородчину

Posted 20 ноября, 12:55
Published 20 ноября, 12:55
Modified 20 ноября, 12:57
Updated 20 ноября, 12:57
Вячеслав Гладков заявил, что Белгородская область готовится подписать соглашение о сотрудничестве с «Русагро», которое ранее «съело» компанию «Агро-Белогорье». Оказалось, что это не все новости из сферы предпринимательства.
«Русагро» планирует перенести отдельные части бизнеса в регион. Это, по подсчётам губернатора, принесёт в бюджет 2 млрд налогов, а через год — ещё 4 млрд.
«То есть, у нас „Агро-Белогорье“ сохранилось как компания. Её же не взяли и подножкой куда-то перенесли. Она как работала, так и будет работать. Но плюс к налогам „Русагро“ принесёт ещё 4 миллиарда по итогам 2025 года. Сегодня мы ждём порядка 2 млрд», — объяснил чиновник.
Проекты, которые развивало «Агро-Белогорье», продолжат функционировать в том числе благодаря поддержке властей. Так, например, произошло с развлекательным центром для детей «Мастерславлем». Обсуждаются и новые идеи. В частности — строительство открытого 50-метрового бассейна в Сосновке.
«Но всё-таки здесь я, как руководитель региона, не участник переговоров или решений. Это собственники. Одно дело — когда агрессия идёт со стороны, второе дело — когда решается внутри», — пояснил Гладков.