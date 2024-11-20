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Posted 20 ноября, 12:55

Published 20 ноября, 12:55

Modified 20 ноября, 12:57

Updated 20 ноября, 12:57

«Русагро» после поглощения «Агро-Белогорья» перенесёт часть активов на Белгородчину

«Русагро» после поглощения «Агро-Белогорья» перенесёт часть активов на Белгородчину

20 ноября 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Налоги
Комментируя на пресс-конференции поглощение группой компаний «Русагро» «Агро-Белогорья» губернатор рассказал, что «Русагро» планирует перенести часть бизнеса в регион. Как это скажется на бюджете Белгородской области?

Вячеслав Гладков заявил, что Белгородская область готовится подписать соглашение о сотрудничестве с «Русагро», которое ранее «съело» компанию «Агро-Белогорье». Оказалось, что это не все новости из сферы предпринимательства.

«Русагро» планирует перенести отдельные части бизнеса в регион. Это, по подсчётам губернатора, принесёт в бюджет 2 млрд налогов, а через год — ещё 4 млрд.

«То есть, у нас „Агро-Белогорье“ сохранилось как компания. Её же не взяли и подножкой куда-то перенесли. Она как работала, так и будет работать. Но плюс к налогам „Русагро“ принесёт ещё 4 миллиарда по итогам 2025 года. Сегодня мы ждём порядка 2 млрд», — объяснил чиновник.

Проекты, которые развивало «Агро-Белогорье», продолжат функционировать в том числе благодаря поддержке властей. Так, например, произошло с развлекательным центром для детей «Мастерславлем». Обсуждаются и новые идеи. В частности — строительство открытого 50-метрового бассейна в Сосновке.

«Но всё-таки здесь я, как руководитель региона, не участник переговоров или решений. Это собственники. Одно дело — когда агрессия идёт со стороны, второе дело — когда решается внутри», — пояснил Гладков.
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Налоги#Бюджет#Агро-Белогорье#Русагро#Вячеслав Гладков
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