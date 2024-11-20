ПЦБК заинтересована в развитии российской химической отрасли для ЦБП

Posted 20 ноября, 09:52
Published 20 ноября, 09:52
Modified 20 ноября, 09:52
Updated 20 ноября, 09:52
На сессии собрались представители отрасли и ученые, чтобы обсудить сотрудничество химической и целлюлозно-бумажной отраслей в условиях изменений на российском рынке. Уход западных поставщиков в 2022 году стимулировал российский бизнес искать альтернативы и развивать собственные технологии. Об этом сообщает properm.ru.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркнул, что сотрудничество с химической отраслью открывает новые горизонты для разработки технологий и производства специализированной продукции. Он также отметил готовность ПЦБК к экспериментам, особенно в области специализированной химии и тех позиций, где отсутствуют альтернативные поставщики.
В ходе сессии свои разработки представили эксперты компании «Химпром», недавно вышедшей на рынок химии для целлюлозно-бумажной промышленности. Также обсуждались вопросы очистки сточных вод и решение проблем, связанных со смолой. Среди участников были представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».
В рамках выставки ПЦБК презентовала свою продукцию, включая макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки, а также инновационные предложения в области автоматизации. Помимо этого, компания рассказала о применении искусственного интеллекта в своей работе, который помогает в отборе резюме, организации рабочих процессов и анализе простоев оборудования.
Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» стала важной платформой для укрепления взаимодействия между целлюлозно-бумажной и химической отраслями, что имеет особое значение в новых экономических условиях.