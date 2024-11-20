ПЦБК заинтересована в развитии российской химической отрасли для ЦБП

В рамках выставки ПЦБК презентовала свою продукцию, включая макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки, а также инновационные предложения в области автоматизации. Помимо этого, компания рассказала о применении искусственного интеллекта в своей работе, который помогает в отборе резюме, организации рабочих процессов и анализе простоев оборудования.