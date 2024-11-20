«Понял, какую ошибку совершил»: Гладков — о покупке квартиры в Белгородской области

Posted 20 ноября, 14:37
Published 20 ноября, 14:37
Modified 20 ноября, 14:39
Updated 20 ноября, 14:39
Губернатор рассказал, что за время работы в властных структурах успел сменить около десяти квартир, «жить на чемоданах» ему не нравится, это не помогает и обстановке внутри семьи.
«Нужно понимать, что есть семья, есть жена. То есть, если мне неприятно, когда меня дома нет, в принципе, вы можете понять, что происходит дома в течение этого длительного времени. Ничего хорошего. Вот поэтому то, что этот вопрос нужно решить, сто процентов», — сказал он.
Тем не менее Гладков, как должностное лицо, понимает, что лучше оставаться на арендованном жилье, потому что «возникает меньше вопросов», в том числе от журналистов. Глава региона имеет право тратить на съём квартиры государственные деньги, но выбирает этого не делать. Поделился также, что помешала покупке жилья взлетевшая процентная ставка по ипотеке.
«Если честно, два месяца назад понял, какую большую ошибку сделал, не решив эту проблему два года назад. Понимаете почему? Нагрузка, которая сейчас ложится с точки зрения ипотеки — катастрофа», — подытожил он.