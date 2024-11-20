«Понял, какую ошибку совершил»: Гладков — о покупке квартиры в Белгородской области

Тем не менее Гладков, как должностное лицо, понимает, что лучше оставаться на арендованном жилье, потому что «возникает меньше вопросов», в том числе от журналистов. Глава региона имеет право тратить на съём квартиры государственные деньги, но выбирает этого не делать. Поделился также, что помешала покупке жилья взлетевшая процентная ставка по ипотеке.