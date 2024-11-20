«Мы уже давно в войне»: Гладков — о том, с кем из коллег он бы пошёл в разведку

Гладков прокомментировал работу своей команды в «прифронтовых» условиях

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Журналисты на пресс-конференции спросили губернатора, с кем из коллег он был хотел пойти в разведку. Вячеслав Гладков сказал, что о разведке уже не может идти речи, так как белгородцы «уже давно на войне».