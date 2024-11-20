«Мы уже давно в войне»: Гладков — о том, с кем из коллег он бы пошёл в разведку

Posted 20 ноября, 15:06
Published 20 ноября, 15:06
Modified 20 ноября, 15:08
Updated 20 ноября, 15:08
Чиновник рассказал, что все, кто не хотел работать с ним из-за того, что Белгородская область — приграничный регион, давно «отвалились». Коллектив сформировался дружный, коллеги взаимозаменяют друг друга, чтобы успевать отдыхать.
Когда люди принимают решение уйти из команды, то глава относится к этому спокойно и никого не держит. Потому что внутреннее желание уйти, по его словам, ослабляет качество работы.
«Мы не в разведке. Мы уже давно в войне. <…> Сейчас этой очереди [имеется ввиду очередь из работников — Прим. ред.] нет совсем, тоже по понятным причинам, поэтому все проблемы мы решаем сами. Возникает нерешаемая проблема — идём к президенту, к председателю правительства, заместителю председателя правительства, министрам, нашим коллегам-губернаторам», — ответил Гладков.