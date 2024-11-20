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Posted 20 ноября, 15:06

Published 20 ноября, 15:06

Modified 20 ноября, 15:08

Updated 20 ноября, 15:08

Вячеслав Гладков

«Мы уже давно в войне»: Гладков — о том, с кем из коллег он бы пошёл в разведку

20 ноября 2024, 15:06
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru. Вячеслав Гладков

Гладков прокомментировал работу своей команды в «прифронтовых» условиях

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Работа
Журналисты на пресс-конференции спросили губернатора, с кем из коллег он был хотел пойти в разведку. Вячеслав Гладков сказал, что о разведке уже не может идти речи, так как белгородцы «уже давно на войне».

Чиновник рассказал, что все, кто не хотел работать с ним из-за того, что Белгородская область — приграничный регион, давно «отвалились». Коллектив сформировался дружный, коллеги взаимозаменяют друг друга, чтобы успевать отдыхать.

Когда люди принимают решение уйти из команды, то глава относится к этому спокойно и никого не держит. Потому что внутреннее желание уйти, по его словам, ослабляет качество работы.

«Мы не в разведке. Мы уже давно в войне. <…> Сейчас этой очереди [имеется ввиду очередь из работников — Прим. ред.] нет совсем, тоже по понятным причинам, поэтому все проблемы мы решаем сами. Возникает нерешаемая проблема — идём к президенту, к председателю правительства, заместителю председателя правительства, министрам, нашим коллегам-губернаторам», — ответил Гладков.
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Правительство#Работа#Война#Коллектив#Вячеслав Гладков#Разведка#СВО
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