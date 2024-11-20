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Posted 20 ноября, 12:37

Published 20 ноября, 12:37

Modified 20 ноября, 12:39

Updated 20 ноября, 12:39

Круглогодичный открытый бассейн может появиться в Белгороде в ближайшие годы

Круглогодичный открытый бассейн может появиться в Белгороде в ближайшие годы

20 ноября 2024, 12:37
Фото: 1MI.
В Белгородской области могут построить открытый бассейн. Стоимость строительства проекта ещё неизвестна, как и цена за посещение объекта. Однако разместить его могут в Сосновке, сообщил губернатор в ходе пресс-конференции.

Правительство Белгородской области в настоящий момент обсуждает идею строительства 50-метрового открытого бассейна. Разместить объект могут в Сосновке.

«Этот вид услуги нов для белгородцев. Когда снег падает, луна, звёзды, и ты в горячей воде — мне кажется, это круто», — рассказал губернатор.

Губернатор заявил, что открытый бассейн будет платным, однако даже приблизительная стоимость посещения на сегодняшний день неизвестна.

«Понятно, что этот проект не может быть бесплатным по определению. Здесь вопрос не об обучении плавать, а о создании другого уровня развития среды обитания. Я надеюсь, что в ближайшее время мы достигнем определённых договорённостей и подпишем соглашение», — объяснил Гладков.
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#Александра Склярова#Белгородская область#Бассейн#Белгород#Вячеслав Гладков#Открытый бассейн
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