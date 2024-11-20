Круглогодичный открытый бассейн может появиться в Белгороде в ближайшие годы

Posted 20 ноября, 12:37
Published 20 ноября, 12:37
Modified 20 ноября, 12:39
Updated 20 ноября, 12:39
Правительство Белгородской области в настоящий момент обсуждает идею строительства 50-метрового открытого бассейна. Разместить объект могут в Сосновке.
«Этот вид услуги нов для белгородцев. Когда снег падает, луна, звёзды, и ты в горячей воде — мне кажется, это круто», — рассказал губернатор.
Губернатор заявил, что открытый бассейн будет платным, однако даже приблизительная стоимость посещения на сегодняшний день неизвестна.
«Понятно, что этот проект не может быть бесплатным по определению. Здесь вопрос не об обучении плавать, а о создании другого уровня развития среды обитания. Я надеюсь, что в ближайшее время мы достигнем определённых договорённостей и подпишем соглашение», — объяснил Гладков.