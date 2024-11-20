Гладков: за четыре года в Белгородскую область инвестировали более 818 млрд рублей

В течение четырёх лет в экономику Белгородской области поступило 818,8 млрд рублей инвестиций. Из них: 168,8 млрд рублей в 2021 году, 196,7 млрд рублей — в 2022-м, 212,2 млрд рублей — в 2023-м и 241,1 млрд рублей — в 2024 году.