Гладков: за четыре года в Белгородскую область инвестировали более 818 млрд рублей

Posted 20 ноября, 13:08
Published 20 ноября, 13:08
Modified 20 ноября, 13:10
Updated 20 ноября, 13:10
В течение четырёх лет в экономику Белгородской области поступило 818,8 млрд рублей инвестиций. Из них: 168,8 млрд рублей в 2021 году, 196,7 млрд рублей — в 2022-м, 212,2 млрд рублей — в 2023-м и 241,1 млрд рублей — в 2024 году.
«Мы рады, что по итогам этого года объём инвестиций превысит 240 миллиардов рублей. Изначально в начале года мы ставили цель в 212 миллиардов. Также впервые валовой региональный продукт превысит 1,5 триллиона рублей. Напомню, что в начале 2021 года он составлял 975 миллиардов рублей», — подчеркнул Вячеслав Гладков.
Среди крупных инвестиционных проектов, реализованных в регионе за это время, насчитываются:
За этот год в Белгородской области успешно реализовали 18 инвестиционных проектов с общим объёмом более 9,1 млрд рублей. Ещё семь проектов стоимостью свыше 21,6 млрд рублей планируется завершить в этом году.
«В 2025 году у нас в планах около 265 миллиардов рублей инвестиций. Будут реализованы важные проекты в разных отраслях. Например, холдинг „Объединённая металлургическая компания“ приобрёл крупное предприятие в Старом Осколе. Объём инвестиций в проект по экологическому производству бесшовных труб из нержавеющей стали составит 35 миллиардов рублей. Мы понимаем, что требования по экологии должны выполняться. Развивая промышленность, мы должны опираться на чистую и „зелёную“ металлургию», — добавил губернатор.
На базе Оскольского завода металлургического машиностроения запустят производство бесшовных нержавеющих труб с целью импортозамещения на российском рынке. На эти нужды выделят 34,5 млрд рублей. Проект позволит сохранить 4 тысячи рабочих мест и создать ещё 150 новых. Запуск производства намечен на 2029 год.
Всего в ближайшие три года в Белгородской области планируется реализовать 136 проектов общей стоимостью в 462,5 млрд рублей. Это позволит создать 8,5 новых рабочих мест.