bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 13:08

Published 20 ноября, 13:08

Modified 20 ноября, 13:10

Updated 20 ноября, 13:10

Вячеслав Гладков на пресс-конференции

Гладков: за четыре года в Белгородскую область инвестировали более 818 млрд рублей

20 ноября 2024, 13:08
Фото: областное правительство. Вячеслав Гладков на пресс-конференции
На ежегодной пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в 2025 году объём инвестиций планируется повысить примерно до 265 млрд рублей. Он рассказал подробнее об инвестиционных проектах, которые планируется реализовать в ближайшие три года.

В течение четырёх лет в экономику Белгородской области поступило 818,8 млрд рублей инвестиций. Из них: 168,8 млрд рублей в 2021 году, 196,7 млрд рублей — в 2022-м, 212,2 млрд рублей — в 2023-м и 241,1 млрд рублей — в 2024 году.

«Мы рады, что по итогам этого года объём инвестиций превысит 240 миллиардов рублей. Изначально в начале года мы ставили цель в 212 миллиардов. Также впервые валовой региональный продукт превысит 1,5 триллиона рублей. Напомню, что в начале 2021 года он составлял 975 миллиардов рублей», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Среди крупных инвестиционных проектов, реализованных в регионе за это время, насчитываются:

  • проекты «Металлоинвеста» социально-экономического партнёрства в Старом Осколе и Губкине, а также шаропрокатный стан — 10,2 млрд рублей;
  • завод «ЭФКО» по переработке соевого белка и реконструкция линий переработки подсолнечника и сои — 4,8 млрд рублей;
  • строительство оптово-распределительного центра «Мираторга» в Короче и модернизация свинокомплекса «Курасовский» — 5,1 млрд рублей;
  • программа увеличения объёмов добычи и переработки руды от «НЛМК» — 13 млрд рублей;
  • закладка шпалерно-карликового сада «Агро-Белогорья» — 1,5 млрд рублей.

За этот год в Белгородской области успешно реализовали 18 инвестиционных проектов с общим объёмом более 9,1 млрд рублей. Ещё семь проектов стоимостью свыше 21,6 млрд рублей планируется завершить в этом году.

«В 2025 году у нас в планах около 265 миллиардов рублей инвестиций. Будут реализованы важные проекты в разных отраслях. Например, холдинг „Объединённая металлургическая компания“ приобрёл крупное предприятие в Старом Осколе. Объём инвестиций в проект по экологическому производству бесшовных труб из нержавеющей стали составит 35 миллиардов рублей. Мы понимаем, что требования по экологии должны выполняться. Развивая промышленность, мы должны опираться на чистую и „зелёную“ металлургию», — добавил губернатор.

На базе Оскольского завода металлургического машиностроения запустят производство бесшовных нержавеющих труб с целью импортозамещения на российском рынке. На эти нужды выделят 34,5 млрд рублей. Проект позволит сохранить 4 тысячи рабочих мест и создать ещё 150 новых. Запуск производства намечен на 2029 год.

Всего в ближайшие три года в Белгородской области планируется реализовать 136 проектов общей стоимостью в 462,5 млрд рублей. Это позволит создать 8,5 новых рабочих мест.

На конкурсе «МИКС Россия — 2024» назвали лучшие цифровые проекты года
Узнать подробнее
Читайте также:
Инвестиции в ВПК с доходностью 90%: что за спецфонд и почему доверять нельзяГладков: частные инвестиции помогают развитию Нижнего Ольшанца«Осознавала, но доверилась»: белгородка потеряла 4,6 миллиона рублей на «инвестициях»
#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Инвестиции#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика