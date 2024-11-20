bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 14:03

Published 20 ноября, 14:03

Modified 20 ноября, 14:05

Updated 20 ноября, 14:05

Белгородский губернатор рассказал, как проходила эвакуация Шебекино в 2023 году

«Эвакуировать 40-50 тысяч человек невозможно»: Гладков — о ситуации в Шебекино

20 ноября 2024, 14:03
Фото: 1MI.

Белгородский губернатор рассказал, как проходила эвакуация Шебекино в 2023 году

Сюжет
Эвакуация
На ежегодной пресс-конференции губернатор рассказал о том, как отрабатывали эвакуацию города Шебекино в Белгородской области, который регулярно подвергается сильным обстрелам с начала специальной военной операции.

Летом 2023 года власти решили начать эвакуацию жителей Шебекино. Город множество раз попадал под обстрелы ВСУ, обстановка в населённом пункте сильно накалилась: на него ежедневно сбрасывали порядка 850 снарядов.

Чтобы отработать оперативный вывоз людей в случае нештатной ситуации, стали прорабатывать вопрос заранее. В течение длительного времени вывозили детей, эвакуировали больницы и дома престарелых.

«Мы не знали, будут события или нет. Но если бы мы опять не котировали риски? Вот с точки зрения закона больницу нужно эвакуировать в течение 12 часов. От больницы до границы 4 километра. За час можно дойти до Белгорода, поэтому мы понимали, что 12 часов — недопустимо. Тренировали вывоз 240 больных из Шебекинской ЦРБ в течение часа», — уточнил губернатор.

Для этого взяли старые школьные автобусы, убрали часть кресел, чтобы освободить место для матов — на них планировали разместить лежачих больных. Тогда пришло осознание, что и час — это слишком много. Необходимо 15-20 минут.

Сделать это за такой короткий срок — нереально, остановились на том, что к эвакуации надо подходить заранее.

«И это оказалось правильно, почему? Потому что в первый день, несмотря на то, что в Шебекино у нас падало до 850 снарядов, не погиб ни один человек. Потому что мы снизили риски», — подытожил Гладков.
Как в Белгородской области борются с украинскими Telegram-каналами? Ответил Гладков
Узнать подробнее
Читайте также:
Рейдерский захват? Гладков прокомментировал слияние «Агро-Белогорья» и «Русагро»Не «Барсом» единым: в Белгородской области теперь есть «Орлан»«Мы этого ожидали»: Гладков — о возможных атаках ракетами вглубь России
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Эвакуация#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика