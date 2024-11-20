«Эвакуировать 40-50 тысяч человек невозможно»: Гладков — о ситуации в Шебекино

Posted 20 ноября, 14:03
Published 20 ноября, 14:03
Modified 20 ноября, 14:05
Updated 20 ноября, 14:05
Летом 2023 года власти решили начать эвакуацию жителей Шебекино. Город множество раз попадал под обстрелы ВСУ, обстановка в населённом пункте сильно накалилась: на него ежедневно сбрасывали порядка 850 снарядов.
Чтобы отработать оперативный вывоз людей в случае нештатной ситуации, стали прорабатывать вопрос заранее. В течение длительного времени вывозили детей, эвакуировали больницы и дома престарелых.
«Мы не знали, будут события или нет. Но если бы мы опять не котировали риски? Вот с точки зрения закона больницу нужно эвакуировать в течение 12 часов. От больницы до границы 4 километра. За час можно дойти до Белгорода, поэтому мы понимали, что 12 часов — недопустимо. Тренировали вывоз 240 больных из Шебекинской ЦРБ в течение часа», — уточнил губернатор.
Для этого взяли старые школьные автобусы, убрали часть кресел, чтобы освободить место для матов — на них планировали разместить лежачих больных. Тогда пришло осознание, что и час — это слишком много. Необходимо 15-20 минут.
Сделать это за такой короткий срок — нереально, остановились на том, что к эвакуации надо подходить заранее.
«И это оказалось правильно, почему? Потому что в первый день, несмотря на то, что в Шебекино у нас падало до 850 снарядов, не погиб ни один человек. Потому что мы снизили риски», — подытожил Гладков.