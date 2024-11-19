Внимание к моделям Geely Monjaro растет после получения титула «Автомобиль года»

Posted 19 ноября, 12:59
Published 19 ноября, 12:59
Modified 19 ноября, 14:38
Updated 19 ноября, 14:38
После этого в дилерских центрах наблюдается возросший интерес к этому кроссоверу, хотя точные данные о росте продаж пока не разглашаются, пишет newsnn.ru.
Эксперты считают, что признание на уровне столь значимой премии усиливает доверие клиентов к бренду Geely и помогает компании укрепить свои позиции на российском рынке. Об этом пишет autopanorama.ru.
В Geely Monjaro соединились передовые технологии одного из лидеров китайского автопрома и инженерные достижения европейского бренда Volvo, заявил Алексей Грамматчиков, исполняющий обязанности председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО» и главный редактор журнала «Автопанорама».
Автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто отметил, что этот автомобиль, несмотря на относительно высокую стоимость, уже вошел в десятку самых популярных моделей в России.
Российское представительство Geely стремится развивать успех Monjaro, инициируя маркетинговые кампании и предлагая новые формы взаимодействия с покупателями. Получение премии также стало значимым шагом в улучшении имиджа бренда как производителя современных и качественных автомобилей.
Стоит отметить, что среди других лауреатов премии «ТОП-5 АВТО» оказались кроссоверы JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus, а также электрический автомобиль HONGQI E-HS9 и коммерческий транспорт ГАЗ СОБОЛЬ NN (микроавтобус).
В рамках специальных номинаций были награждены лучшие PR- и маркетинговые отделы автопроизводителей: PR-отдел компании JETOUR был признан лучшим, а звание лучшего маркетингового отдела досталось отделу компании «АвтоВАЗ». Геннадий Баранов, директор компании EXEED Cars Rus, удостоен отдельной награды за вклад в развитие автомобильной отрасли в России.