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Posted 19 ноября, 10:05

Published 19 ноября, 10:05

Modified 19 ноября, 10:05

Updated 19 ноября, 10:05

Прибитая деревом машина

Власти обратили внимание на аварийное дерево в Белгороде, когда оно упало на авто

19 ноября 2024, 10:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Прибитая деревом машина

В Белгороде неспиленное дерево упало на движущийся автомобиль

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Новости Белгорода
Деревья обещали спилить ещё весной 2024 года после прошлогодних обращений, но так этого и не сделали. И вот случилась трагедия. Что теперь говорят власти?

Очередное обращение оставил депутат собрания посёлка Разумное Игорь Сапелин. Он рассказал, что уже в течение нескольких лет (фото 2,3 ниже) просил администрацию спилить больные и нависшие деревья в посадке вдоль улицы Кедровая, делал депутатский запрос (фото 4).

Сделать это власти пообещали до мая 2024 года. Но ни к маю, ни к ноябрю работы так и не выполнили. А недавно дерево упало на движущийся автомобиль (фото 1).

«Убедительно прошу Вас принять меры для наказания виновных в связи с отсутствием должного контроля со стороны руководства администрации города Белгорода», — потребовал депутат.

Глава Белгородского района Анна Куташова ответила, что кронирование деревьев в лесополосе в этом году уже проводилось. Когда именно — не уточнила.

Тогда депутат предложил ей лично с ним выехать на место и оценить, как их выполнили или не выполнили. Куташова пообещала поручить это сделать своим коллегам.

Прибитая деревом машинаПрибитая деревом машина
Прошлогоднее обращение депутатаПрошлогоднее обращение депутата
Ответы на обращениеОтветы на обращение
Депутатский запросДепутатский запрос
Прибитая деревом машина. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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