Власти обратили внимание на аварийное дерево в Белгороде, когда оно упало на авто

Posted 19 ноября, 10:05
Published 19 ноября, 10:05
Modified 19 ноября, 10:05
Updated 19 ноября, 10:05
Очередное обращение оставил депутат собрания посёлка Разумное Игорь Сапелин. Он рассказал, что уже в течение нескольких лет (фото 2,3 ниже) просил администрацию спилить больные и нависшие деревья в посадке вдоль улицы Кедровая, делал депутатский запрос (фото 4).
Сделать это власти пообещали до мая 2024 года. Но ни к маю, ни к ноябрю работы так и не выполнили. А недавно дерево упало на движущийся автомобиль (фото 1).
«Убедительно прошу Вас принять меры для наказания виновных в связи с отсутствием должного контроля со стороны руководства администрации города Белгорода», — потребовал депутат.
Глава Белгородского района Анна Куташова ответила, что кронирование деревьев в лесополосе в этом году уже проводилось. Когда именно — не уточнила.
Тогда депутат предложил ей лично с ним выехать на место и оценить, как их выполнили или не выполнили. Куташова пообещала поручить это сделать своим коллегам.