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Posted 19 ноября, 06:38

Published 19 ноября, 06:38

Modified 19 ноября, 06:40

Updated 19 ноября, 06:40

Юным белгородцам вручат сладкие новогодние подарки

Получат ли детсадовцы в Белгороде сладкие новогодние подарки?

19 ноября 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney. Юным белгородцам вручат сладкие новогодние подарки

Мэр Белгорода Демидов ответил на вопрос о подарках для детсадовцев

Сюжет
Новый год
Детсадовцы и ученики начальной школы получат долгожданные сладкие подарки. В бюджете города и области уже запланированы расходы по этой статье, сообщил мэр.

Жительница Белгорода поинтересовалась, планируется ли в этом году вручение сладких подарков на Новый год ребятам из детского сада. Оказалось, что презенты будут.

«В городском бюджете на текущий год предусмотрены средства на приобретение новогодних подарков для воспитанников дошкольных учреждений», — ответил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Также градоначальник уточнил, что без подарков не останутся и ученики начальной школы: наборы закупят на средства из областного бюджета.

Напомним, что на новогодние подарки для детей в этом году выделили более 200 тысяч рублей. В октябре администрация Белгорода снова подавала заявку на поиск исполнителя, который поставит сладкие наборы для детей, но уже не на Новый год. Начальная цена контракта составила 1,95 млн рублей.

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#Александра Склярова#Город#Новый год#Новости Белгорода#Детсад#Новогодние подарки#Белгород#Валентин Демидов
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