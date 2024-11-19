Получат ли детсадовцы в Белгороде сладкие новогодние подарки?

Напомним, что на новогодние подарки для детей в этом году выделили более 200 тысяч рублей. В октябре администрация Белгорода снова подавала заявку на поиск исполнителя, который поставит сладкие наборы для детей, но уже не на Новый год. Начальная цена контракта составила 1,95 млн рублей.