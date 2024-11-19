Обстрелы не помешали Белгородской области войти в топ самых устойчивых регионов

Posted 19 ноября, 09:08
Published 19 ноября, 09:08
Modified 19 ноября, 09:08
Updated 19 ноября, 09:08
Белгородская область вошла в число 35 регионов рейтинга по социально-экономической устойчивости. Список составил Фонд развития гражданского общества.
Белгородская область вошла в третью десятку. Там же расположились Вологодская, Калужская, Новосибирская области, Забайкальский край, Самарская область и Приморский край, Башкирия, Хакасия, Нижегородская область и Удмуртия.
Во второй десятке оказались Камчатский край, Ленинградская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская и Амурская области, а также Тульская область, Хабаровский край, Липецкая, Челябинская, Томская области и Пермский край.
В первой десятке расположились Сахалинская область, Москва и ХМАО, Санкт- Петербург, Мурманская область, Якутия, Красноярский край, Татарстан, Московская, Иркутская области и Коми.
Лидерами списка стали ЯНАО, НАО и Чукотка, а также Магаданская область. А вот аутсайдерами — Оренбургская, Тверская, Астраханская, Рязанская и Архангельская области.
При подсчёте аналитики ориентировались на показатели средней зарплаты, прожиточного минимума, отношения сумм регионального продукта (сумма отгруженных товаров, произведённых работ и оказанных услуг по регионам) к численности экономически активного населения.