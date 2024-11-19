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Posted 19 ноября, 09:08

Published 19 ноября, 09:08

Modified 19 ноября, 09:08

Updated 19 ноября, 09:08

Белгородская область попала в топ-35 по социально-экономической устойчивости

Обстрелы не помешали Белгородской области войти в топ самых устойчивых регионов

19 ноября 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородская область попала в топ-35 по социально-экономической устойчивости

Фонд развития гражданского общества составил рейтинг регионов, которые оказались самыми устойчивыми в плане социально-экономического развития. В их число попала Белгородская область, пишут «Известия».

Белгородская область вошла в число 35 регионов рейтинга по социально-экономической устойчивости. Список составил Фонд развития гражданского общества.

Белгородская область вошла в третью десятку. Там же расположились Вологодская, Калужская, Новосибирская области, Забайкальский край, Самарская область и Приморский край, Башкирия, Хакасия, Нижегородская область и Удмуртия.

Во второй десятке оказались Камчатский край, Ленинградская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская и Амурская области, а также Тульская область, Хабаровский край, Липецкая, Челябинская, Томская области и Пермский край.

В первой десятке расположились Сахалинская область, Москва и ХМАО, Санкт- Петербург, Мурманская область, Якутия, Красноярский край, Татарстан, Московская, Иркутская области и Коми.

Лидерами списка стали ЯНАО, НАО и Чукотка, а также Магаданская область. А вот аутсайдерами — Оренбургская, Тверская, Астраханская, Рязанская и Архангельская области.

При подсчёте аналитики ориентировались на показатели средней зарплаты, прожиточного минимума, отношения сумм регионального продукта (сумма отгруженных товаров, произведённых работ и оказанных услуг по регионам) к численности экономически активного населения.

Больше 19% работающих белгородцев получают зарплату меньше 30 тысяч рублей
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Россия#Устойчивость#Экономическое развитие#Белгород
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