Обстрелы мешают проведению некоторых школьных уроков в Белгородской области

Posted 19 ноября, 07:12
Published 19 ноября, 07:12
Modified 19 ноября, 08:01
Updated 19 ноября, 08:01
«Вы ввели уроки алгоритмики. А вы спросили, могут ли дети в приграничье их проходить с телефона?» — такой вопрос прозвучал во время прямого эфира губернатора.
Глава региона признал, что не у всех белгородцев есть дома компьютеры, но добавил, что власти сделали, чтобы возможность обучаться алгоритмике была у всех ребят.
«Мы вводили уроки алгоритмики с 2021 года, когда ситуация с оперативной обстановкой, мягко скажем, была другая. Мы приобрели компьютерную технику, понимая, что не каждая семья купит. Поэтому мы только компьютеры и планшеты во все 554 школы приобрели на более чем 500 млн рублей, сделали мобильные тележки для перевоза техники из кабинета в кабинет», — объяснил губернатор.
Гладков также отметил, что действительно серьёзная проблема, которая мешает качественному обучению — это обстрелы.
«Единственная проблема, которая у нас есть ещё по урокам алгоритмики, абсолютно очевидная — обстрелы приграничной территории и повреждения вышек сотовой связи. Это та проблема, из-за которой мы зачастую не можем организовать уроки. Но у нас с вами нарушение происходит там, где есть проблемы со связью, — в школах с дистанционным обучением», — добавил Гладков.
Поэтому губернатор напомнил родителям о возможности отправить своих детей в другие регионы, где они смогут очно обучаться в школе и не переживать из-за обстрелов.