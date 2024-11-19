Обстрелы мешают проведению некоторых школьных уроков в Белгородской области

Белгородцы из приграничья просят решить проблему с уроками алгоритмики

Сюжет Приграничье

Детям из приграничья неудобно решать задания по алгоритмике с телефона. Губернатор признал, что основная проблема для жителей региона в настоящий момент — обстрелы, которые вынуждают детей учиться дистанционно и не иметь доступа к компьютерам. Однако решение есть.