bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 07:12

Published 19 ноября, 07:12

Modified 19 ноября, 08:01

Updated 19 ноября, 08:01

Не у всех детей в белгородском приграничье есть возможность изучать алгоритмику нормально

Обстрелы мешают проведению некоторых школьных уроков в Белгородской области

19 ноября 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney. Не у всех детей в белгородском приграничье есть возможность изучать алгоритмику нормально

Белгородцы из приграничья просят решить проблему с уроками алгоритмики

Сюжет
Приграничье
Детям из приграничья неудобно решать задания по алгоритмике с телефона. Губернатор признал, что основная проблема для жителей региона в настоящий момент — обстрелы, которые вынуждают детей учиться дистанционно и не иметь доступа к компьютерам. Однако решение есть.

«Вы ввели уроки алгоритмики. А вы спросили, могут ли дети в приграничье их проходить с телефона?» — такой вопрос прозвучал во время прямого эфира губернатора.

Глава региона признал, что не у всех белгородцев есть дома компьютеры, но добавил, что власти сделали, чтобы возможность обучаться алгоритмике была у всех ребят.

«Мы вводили уроки алгоритмики с 2021 года, когда ситуация с оперативной обстановкой, мягко скажем, была другая. Мы приобрели компьютерную технику, понимая, что не каждая семья купит. Поэтому мы только компьютеры и планшеты во все 554 школы приобрели на более чем 500 млн рублей, сделали мобильные тележки для перевоза техники из кабинета в кабинет», — объяснил губернатор.

Гладков также отметил, что действительно серьёзная проблема, которая мешает качественному обучению — это обстрелы.

«Единственная проблема, которая у нас есть ещё по урокам алгоритмики, абсолютно очевидная — обстрелы приграничной территории и повреждения вышек сотовой связи. Это та проблема, из-за которой мы зачастую не можем организовать уроки. Но у нас с вами нарушение происходит там, где есть проблемы со связью, — в школах с дистанционным обучением», — добавил Гладков.

Поэтому губернатор напомнил родителям о возможности отправить своих детей в другие регионы, где они смогут очно обучаться в школе и не переживать из-за обстрелов.

Отметим, что белгородцы уже неоднократно жаловались на предмет «Алгоритмика».

«Ребёнку можно спать не ложиться»: белгородцы жалуются на нагрузку в школах
Узнать подробнее
Читайте также:
Вернут ли белгородцам старую версию «Виртуальной школы»?Что будет с «Виртуальной школой» и нагрузкой на учителей в Белгородской области?Белгородцы могут остаться зимой без света, а учителя жалуются на «Виртуальную школу»
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстрелы#Алгоритмика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика