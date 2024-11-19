К зиме готовы

Работы прошли в Белгороде на Народном бульваре, где теплоэнергетики переложили более полукилометра магистральной теплосети, а на улице Некрасова - 400 метров магистрали. На улицах Николая Чумичова и Октябрьской заменили 1,7 км ветхих труб, а также смонтировали 100 метров нового трубопровода вместо изношенного на участке тепломагистрали в районе остановки «Стадион», которая проходит под автодорогой на проспекте Богдана Хмельницкого. На этом участке сети был смонтирован узел секционирования, необходимый для переключения подачи тепла от другой магистрали на время ремонтов.