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Posted 19 ноября, 08:47

Published 19 ноября, 08:47

Modified 19 ноября, 08:49

Updated 19 ноября, 08:49

К зиме готовы

К зиме готовы

19 ноября 2024, 08:47
Фото: АО «Квадра»-«Белгородская генерация».
Филиал АО «Квадра»-«Белгородская генерация» в числе других теплоэнергетических предприятий АО «Росатом Инфраструктурные решения» (входит в Госкорпорацию «Росатом») получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2024–2025 годов.

Документ подтверждает соблюдение объектами компании требований Минэнерго РФ по готовности к функционированию в условиях отрицательных температур.

«В рамках подготовки к зиме мы выполнили все запланированные работы, направив на эти цели 1,4 млрд рублей. Мы провели реконструкцию газотурбинных установок Белгородской ТЭЦ. Особое внимание уделили обновлению тепловых сетей – в этом году заменили 16,6 км ветхих трубопроводов в Белгороде, Губкинском, Валуйском городских округах, Волоконовском районе Белгородской области», - рассказал управляющий директор филиала АО «Квадра»-«Белгородская генерация» Михаил Чефранов.

Обновили  теплосети

Работы прошли в Белгороде на Народном бульваре, где теплоэнергетики переложили более полукилометра магистральной теплосети, а на улице Некрасова - 400 метров магистрали. На улицах Николая Чумичова и Октябрьской заменили 1,7 км ветхих труб, а также смонтировали 100 метров нового трубопровода вместо изношенного на участке тепломагистрали в районе остановки «Стадион», которая проходит под автодорогой на проспекте Богдана Хмельницкого. На этом участке сети был смонтирован узел секционирования, необходимый для переключения подачи тепла от другой магистрали на время ремонтов.

В Губкине энергетики реконструировали более 5 км теплосетей — свыше 1 км на улице Раевского и 4 км по улице Белинского. В Валуйках — модернизировали 144 метра на улице Котовского.

Фото: АО «Квадра»-«Белгородская генерация»

Отремонтировали ТЭЦ и котельные

Капитальные ремонты прошли на теплоисточниках - на паровом котле Белгородской ТЭЦ, водогрейных котлах «Западной» и «Южной» котельных, а также на трансформаторе Губкинской станции. На Южной котельной специалисты провели капремонт 100-метровой дымовой трубы.

Всего в производственных подразделениях Белгородского филиала «Квадры» выполнены модернизация и ремонт трёх электростанций, 111 котельных, 89 центральных тепловых пунктов, 12 подкачивающих насосных станций и 1141,9 км (в однотрубном исчислении) тепловых сетей.

Теплоснабжение без перебоев

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения котельных в филиале готовы к работе 96 резервных источников электроснабжения, 38 из них закуплены в этом году. Дизельные и бензиновые генераторы позволят котельным работать даже при отключении основного электропитания в течение 12 часов.

Также энергетики создали на теплоисточниках необходимые запасы резервного топлива. Для устранения возможных нештатных ситуаций в постоянной готовности находятся 8 аварийных бригад численностью 127 человек и 9 единиц техники, укомплектованные необходимыми материалами и оборудованием. Генерирующее и теплосетевое оборудование Белгородской «Квадры» работает в штатном режиме и готово к несению зимних нагрузок.

Квадра реконструирует теплосети по улице Некрасова в Белгороде за 19,8 млн рублей
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#Кристина Семенчук#Зима#Реконструкция#Отопительный сезон#Белгород
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