Дифференцированный тариф

Posted 19 ноября, 09:30
Published 19 ноября, 09:30
Modified 19 ноября, 09:32
Updated 19 ноября, 09:32
С 1 июля 2024 года на территории Белгородской области, как и по всей стране, начали действовать тарифы на электроэнергию для населения, дифференцированные по объемам потребления.
Теперь стоимость ресурса рассчитывается по трем диапазонам в зависимости от количества потребленной электроэнергии. Если клиент расходует больше, чем предусматривает первый диапазон, то к объему превышения применяют более высокий тариф. А если будет превышена и норма второго диапазона, то последующее потребление посчитают в рамках третьего диапазона.
То есть чем больше потребляешь, тем дороже платишь.
С 1 января 2025 года в Белгородской области установлены три диапазона:
— первый диапазон — объем потребления до 3 900 кВтч в месяц;
— второй диапазон — объем потребления до 6 000 кВтч в месяц;
— третий диапазон — объем потребления свыше 6 000 кВтч в месяц.
Рядовому потребителю электроэнергии не стоит опасаться этих изменений, поскольку объем первого диапазона с большим запасом обслуживает все бытовые нужды. Но при одном очень важном условии: если вы в конце каждого расчетного периода передаете показания своего электросчетчика в Белгородэнергосбыт.
В ином случае можно попасть во второй или третий диапазон и заплатить дороже, поскольку в соответствии с положениями пункта 61 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года, объем коммунального ресурса в размере выявленной разницы в показаниях считается потребленным в течение того расчетного периода, в котором выявлена разница.
Напоминаем, что для передачи показаний и оплаты электроэнергии можно использовать дистанционные сервисы компании: сайт белгородэнергосбыт.рф, личный кабинет для физических лиц https://lk.belsbyt.ru/fiz/login и мобильное приложение BelPay.
Если вы по каким-то причинам не смогли воспользоваться дистанционными сервисами, а под рукой только стационарный телефон, используйте его для передачи показаний электросчетчика голосовому роботу Белгородэнергосбыта!
Виртуальный помощник работает 24 часа в сутки. Общаться с роботом очень просто. Наберите номер 8 (4722) 77-08-49. Назовите свой лицевой счет (он напечатан в квитанции) и показания прибора учета электроэнергии. При повторном обращении даже лицевой счет называть не нужно (робот его запомнит) — только показания.
Чтобы не нести лишних расходов, передавайте показания прибора учета в конце каждого месяца и оплачивайте электроэнергию до 10 числа месяца, следующего за расчетным!