Дифференцированный тариф

Теперь стоимость ресурса рассчитывается по трем диапазонам в зависимости от количества потребленной электроэнергии. Если клиент расходует больше, чем предусматривает первый диапазон, то к объему превышения применяют более высокий тариф. А если будет превышена и норма второго диапазона, то последующее потребление посчитают в рамках третьего диапазона.