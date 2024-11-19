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Posted 19 ноября, 09:30

Published 19 ноября, 09:30

Modified 19 ноября, 09:32

Updated 19 ноября, 09:32

Дифференцированный тариф

Дифференцированный тариф

19 ноября 2024, 09:30
Фото: Белгородэнергосбыт.
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Как величина платы за электроэнергию зависит от передачи показаний электросчетчика.

С 1 июля 2024 года на территории Белгородской области, как и по всей стране, начали действовать тарифы на электроэнергию для населения, дифференцированные по объемам потребления.

Теперь стоимость ресурса рассчитывается по трем диапазонам в зависимости от количества потребленной электроэнергии. Если клиент расходует больше, чем предусматривает первый диапазон, то к объему превышения применяют более высокий тариф. А если будет превышена и норма второго диапазона, то последующее потребление посчитают в рамках третьего диапазона.

То есть чем больше потребляешь, тем дороже платишь.

С 1 января 2025 года в Белгородской области установлены три диапазона:

— первый диапазон — объем потребления до 3 900 кВтч в месяц;

— второй диапазон — объем потребления до 6 000 кВтч в месяц;

— третий диапазон — объем потребления свыше 6 000 кВтч в месяц.

Рядовому потребителю электроэнергии не стоит опасаться этих изменений, поскольку объем первого диапазона с большим запасом обслуживает все бытовые нужды. Но при одном очень важном условии: если вы в конце каждого расчетного периода передаете показания своего электросчетчика в Белгородэнергосбыт.

В ином случае можно попасть во второй или третий диапазон и заплатить дороже, поскольку в соответствии с положениями пункта 61 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года, объем коммунального ресурса в размере выявленной разницы в показаниях считается потребленным в течение того расчетного периода, в котором выявлена разница.

Напоминаем, что для передачи показаний и оплаты электроэнергии можно использовать дистанционные сервисы компании: сайт белгородэнергосбыт.рф, личный кабинет для физических лиц https://lk.belsbyt.ru/fiz/login и мобильное приложение BelPay.

Если вы по каким-то причинам не смогли воспользоваться дистанционными сервисами, а под рукой только стационарный телефон, используйте его для передачи показаний электросчетчика голосовому роботу Белгородэнергосбыта!

Виртуальный помощник работает 24 часа в сутки. Общаться с роботом очень просто. Наберите номер 8 (4722) 77-08-49. Назовите свой лицевой счет (он напечатан в квитанции) и показания прибора учета электроэнергии. При повторном обращении даже лицевой счет называть не нужно (робот его запомнит) — только показания.

Чтобы не нести лишних расходов, передавайте показания прибора учета в конце каждого месяца и оплачивайте электроэнергию до 10 числа месяца, следующего за расчетным!

Белгородэнергосбыт предлагает юридическим лицам новый способ оплаты электроэнергии
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Электроэнергия#Личный кабинет#Электросчетчик#Потребление#Белгород#Дистанционные сервисы#Тарификация
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