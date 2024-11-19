Белгородку поразило «равнодушие» сотрудников одной из школ

Posted 19 ноября, 16:10
Published 19 ноября, 16:10
Modified 19 ноября, 16:10
Updated 19 ноября, 16:10
Недовольная мама требует разобраться с пропускным режимом и отношением к детям в школе № 28 в Белгороде. По её словам, двое детей вернулись домой во вторник, 19 ноября, в летней обуви. На улице, на минуточку, сегодня днём +6 °С.
Как выяснилось, у ребят пропала сменка, которую они оставили в коридоре возле кабинета. Женщина предполагает, что обувь могли украсть. Дети учатся в первом классе, поэтому очень расстроились.
Родительница решила прийти в школу, чтобы помочь найти сменку, но там на неё якобы накричала охранница — находиться на территории школы взрослым нельзя. А директриса, утверждает белгородка, якобы сказала её плачущему ребёнку, что они «купят новые сапоги».
«На мой вопрос: почему так организована работа, что ни охрана, ни учителя не следят, что происходит в школе с детьми — внятного ответа не получила. <…> Эту обувь я купила неделю назад. У нас многодетная семья, и каждый день покупать новые сапоги накладно выходит. В общем, равнодушие и безответственность поражают. Посадили пять охранников, понавешали камер, родителей выгнали, но толку от этого всего нет», — пожаловалась женщина в соцсетях.
Мэр Валентин Демидов сообщил, что управление образования города проведёт проверку. После обратившаяся рассказала, что с ней связались из администрации учебного заведения и пообещали решить вопрос.