Белгородку поразило «равнодушие» сотрудников одной из школ

Пропавшая сменка стала причиной проверки в одной из школ Белгорода

Сюжет Дети

Родители в белгородских школах не только не могут спрятаться во время ракетной опасности, но и помочь своим детям найти пропавшие вещи. Так случилось с мамой учеников школы № 28. Она пожаловалась на равнодушие руководства и охранников, мэр отреагировал.

Недовольная мама требует разобраться с пропускным режимом и отношением к детям в школе № 28 в Белгороде. По её словам, двое детей вернулись домой во вторник, 19 ноября, в летней обуви. На улице, на минуточку, сегодня днём +6 °С. Как выяснилось, у ребят пропала сменка, которую они оставили в коридоре возле кабинета. Женщина предполагает, что обувь могли украсть. Дети учатся в первом классе, поэтому очень расстроились. Родительница решила прийти в школу, чтобы помочь найти сменку, но там на неё якобы накричала охранница — находиться на территории школы взрослым нельзя. А директриса, утверждает белгородка, якобы сказала её плачущему ребёнку, что они «купят новые сапоги». «На мой вопрос: почему так организована работа, что ни охрана, ни учителя не следят, что происходит в школе с детьми — внятного ответа не получила. <…> Эту обувь я купила неделю назад. У нас многодетная семья, и каждый день покупать новые сапоги накладно выходит. В общем, равнодушие и безответственность поражают. Посадили пять охранников, понавешали камер, родителей выгнали, но толку от этого всего нет», — пожаловалась женщина в соцсетях. Мэр Валентин Демидов сообщил, что управление образования города проведёт проверку. После обратившаяся рассказала, что с ней связались из администрации учебного заведения и пообещали решить вопрос. Экс-глава ЧОПа отправил работников без лицензии охранять школу в Белгороде Узнать подробнее Читайте также: В Белгороде и районе для безопасности развели потоки учащихся в 95 школах По регламенту: белгородской пенсионерке не дали спрятаться в школе во время тревоги Можно ли белгородцам прятаться в школах во время ракетной опасности?