Археологов озадачило найденное под Белгородом погребение

Posted 19 ноября, 17:08
Published 19 ноября, 17:08
Modified 19 ноября, 17:08
Updated 19 ноября, 17:08
В Белгородском районе подходят к концу археологические раскопки объекта культурного наследия федерального значения «Зелёная поляна селище-4».
За время полевых работ специалисты обнаружили два погребения, одно из которых относится к черняховской культуре. Датировку второму погребению археологи дать затрудняются, поскольку в нём не находилось никакого инвентаря. Однако положение тела во втором погребении может указывать на бронзовый век: в то время умерших укладывали на левый бок в скорченном положении.
Также археологи нашли 194 хозяйственной ямы, в которых жившие в то время люди оставили в том числе фрагменты посуды. Однако построек специалисты не нашли: вероятно, народ строил наземные жилища, от которых уже не осталось следа.