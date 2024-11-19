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Posted 19 ноября, 17:08

Published 19 ноября, 17:08

Modified 19 ноября, 17:08

Updated 19 ноября, 17:08

Раскопки проводили в Белгородском районе

Археологов озадачило найденное под Белгородом погребение

19 ноября 2024, 17:08
Фото: 1MI. Раскопки проводили в Белгородском районе

Под Белгородом археологи нашли два древних погребения

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Новости Белгорода
В селище-4 Зелёной Поляны завершились археологические работы. За время полевого исследования специалисты нашли два погребения и 194 ямы с остатками пищи и фрагментами посуды. Подробности сообщил археолог Александр Кудряшов.

В Белгородском районе подходят к концу археологические раскопки объекта культурного наследия федерального значения «Зелёная поляна селище-4».

За время полевых работ специалисты обнаружили два погребения, одно из которых относится к черняховской культуре. Датировку второму погребению археологи дать затрудняются, поскольку в нём не находилось никакого инвентаря. Однако положение тела во втором погребении может указывать на бронзовый век: в то время умерших укладывали на левый бок в скорченном положении.

Также археологи нашли 194 хозяйственной ямы, в которых жившие в то время люди оставили в том числе фрагменты посуды. Однако построек специалисты не нашли: вероятно, народ строил наземные жилища, от которых уже не осталось следа.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородский район#Захоронение#Раскопки#Новости Белгорода#Белгород#Зелёная Поляна#Археологи
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