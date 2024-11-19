Археологов озадачило найденное под Белгородом погребение

За время полевых работ специалисты обнаружили два погребения, одно из которых относится к черняховской культуре. Датировку второму погребению археологи дать затрудняются, поскольку в нём не находилось никакого инвентаря. Однако положение тела во втором погребении может указывать на бронзовый век: в то время умерших укладывали на левый бок в скорченном положении.