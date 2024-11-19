«Агро-Белогорье» отозвало иск к Зотову на 2 млрд рублей

Сюжет Белгородский бизнес

Весной 2024 года «Агро-Белогорье» подало иск в Арбитражный суд Белгородской области иск о взыскании убытков в интересах корпорации на сумму 2 млрд рублей к своим учредителям — Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой. Но уже в ноябре этого же года «Русагро» получило 100% долей, а иск отозвали.