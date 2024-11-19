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Posted 19 ноября, 14:21

Published 19 ноября, 14:21

Modified 19 ноября, 14:23

Updated 19 ноября, 14:23

«Агро-Белогорье» отозвало иск к Зотову на 2 млрд рублей

«Агро-Белогорье» отозвало иск к Зотову на 2 млрд рублей

19 ноября 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Белгородский бизнес
Весной 2024 года «Агро-Белогорье» подало иск в Арбитражный суд Белгородской области иск о взыскании убытков в интересах корпорации на сумму 2 млрд рублей к своим учредителям — Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой. Но уже в ноябре этого же года «Русагро» получило 100% долей, а иск отозвали.

В апреле 2024 ООО «ГК „Агро-Белогорье“» подавало исковое заявление к Владимиру Зотову о взыскании 2 млрд убытков в интересах корпорации. На тот момент у предпринимателя было 72,5% долей уставного капитала. Лариса Ковалёва, ещё один бывший совладелец, выступала здесь как третье лицо.

Спустя больше чем полгода судебных разбирательств, переносов рассмотрения исков, попытки передачи Зотовым 25% долей в АО «Русский металл» с последующим переходом права выкупа этих долей «Русагро», поглощением «Агро-Белогорья», это дело сдвинулось с мёртвой точки.

С приходом новых владельцев и директора «Агро-Белогорье» отозвало иск на 2 млрд к своему бывшему учредителю.

Чем богаты, тому рады: на чём Зотов будет зарабатывать после потери «Агро-Белогорья»
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#Алёна Мальцева#Агро-Белогорье#Белгород#Белгородский бизнес#Судебные разбирательства#ГК
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