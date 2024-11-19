«Агро-Белогорье» отозвало иск к Зотову на 2 млрд рублей

Posted 19 ноября, 14:21
Published 19 ноября, 14:21
Modified 19 ноября, 14:23
Updated 19 ноября, 14:23
В апреле 2024 ООО «ГК „Агро-Белогорье“» подавало исковое заявление к Владимиру Зотову о взыскании 2 млрд убытков в интересах корпорации. На тот момент у предпринимателя было 72,5% долей уставного капитала. Лариса Ковалёва, ещё один бывший совладелец, выступала здесь как третье лицо.
Спустя больше чем полгода судебных разбирательств, переносов рассмотрения исков, попытки передачи Зотовым 25% долей в АО «Русский металл» с последующим переходом права выкупа этих долей «Русагро», поглощением «Агро-Белогорья», это дело сдвинулось с мёртвой точки.
С приходом новых владельцев и директора «Агро-Белогорье» отозвало иск на 2 млрд к своему бывшему учредителю.