За неделю в Белгородской области погибли три человека, один пострадал. В чём дело?

Posted 18 ноября, 16:12
Published 18 ноября, 16:12
Modified 18 ноября, 16:12
Updated 18 ноября, 16:12
Три смертельных пожара произошли за прошедшую неделю в Белгородской области. Так, в селе Ржевка Шебекинского округа погибла 74-летняя женщина, в Белгороде на улице Нагорной — 60-летний мужчина, а в селе Старая Глинка Яковлевского округа — 92-летняя женщина.
Ещё один пожар случился в Белгороде на улице Горького. Там пострадал получил 50-летний мужчина.
Кроме этого, за неделю взрывотехники ликвидировали три боеприпаса времён Великой Отечественной войны, а сотрудники МЧС девять раз привлекались к устранению последствий ДТП.