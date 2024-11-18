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Posted 18 ноября, 16:12

Published 18 ноября, 16:12

Modified 18 ноября, 16:12

Updated 18 ноября, 16:12

Пожар унёс жизни белгородцев

За неделю в Белгородской области погибли три человека, один пострадал. В чём дело?

18 ноября 2024, 16:12
Фото: Изображение Midjourney. Пожар унёс жизни белгородцев

При пожаре под Белгородом погибла 92-летняя женщина

Сюжет
Пожар
За минувшую неделю в Белгородской области насчитали 31 пожар, 12 из которых произошли в жилье. При возгорании погибли три человека, ещё один пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Три смертельных пожара произошли за прошедшую неделю в Белгородской области. Так, в селе Ржевка Шебекинского округа погибла 74-летняя женщина, в Белгороде на улице Нагорной — 60-летний мужчина, а в селе Старая Глинка Яковлевского округа — 92-летняя женщина.

Ещё один пожар случился в Белгороде на улице Горького. Там пострадал получил 50-летний мужчина.

Кроме этого, за неделю взрывотехники ликвидировали три боеприпаса времён Великой Отечественной войны, а сотрудники МЧС девять раз привлекались к устранению последствий ДТП.

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