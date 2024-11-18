За неделю в Белгородской области погибли три человека, один пострадал. В чём дело?

При пожаре под Белгородом погибла 92-летняя женщина

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За минувшую неделю в Белгородской области насчитали 31 пожар, 12 из которых произошли в жилье. При возгорании погибли три человека, ещё один пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.