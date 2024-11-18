В Сети появилась петиция об отставке чиновницы из приграничья

Posted 18 ноября, 15:05
Published 18 ноября, 15:05
Modified 18 ноября, 15:05
Updated 18 ноября, 15:05
Жители Курской области настаивают на увольнении главы Кореневского района Марины Дегтярёвой. Для этого куряне разместили в социальных сетях соответствующую петицию. Накануне сообщалось, что её подписали уже больше 2 тысяч пользователей.
Жители заявили, что чиновница якобы стала игнорировать проблемы людей и указания губернатора, перестала бороться с проблемами, а также не может вести конструктивный диалог.
Куряне просят уволить женщину и провести проверку эффективности работы районной администрации под её руководством, а также найти нового главу муниципалитета.
Ранее чиновницу уже критиковали за работу, поскольку она не осуществила эвакуацию жителей из района и в первый же день вторжения ВСУ — 6 августа. Позже губернатор Курской области предложил ей уволиться, но та, судя по всему, решила остаться на посту.
Смутило курян и поведение Дегтярёвой на встрече с жителями приграничья. Как пишут СМИ, свою речь она начала с упоминания о медали, после чего её освистали.
Ранее из-за аналогичной проблемы с поста уже предлагали снять ещё одного курского чиновника.