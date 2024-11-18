В Сети появилась петиция об отставке чиновницы из приграничья

Ранее чиновницу уже критиковали за работу, поскольку она не осуществила эвакуацию жителей из района и в первый же день вторжения ВСУ — 6 августа. Позже губернатор Курской области предложил ей уволиться, но та, судя по всему, решила остаться на посту.