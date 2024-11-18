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Posted 18 ноября, 15:05

Published 18 ноября, 15:05

Modified 18 ноября, 15:05

Updated 18 ноября, 15:05

Марина Дегтярева

В Сети появилась петиция об отставке чиновницы из приграничья

18 ноября 2024, 15:05
Фото: страница Марины Дегтяреовй в ВК. Марина Дегтярева

Куряне создали петицию об отставке главы Кореневского района

Сюжет
Черноземье
Местные жители сообщают, что вынуждены были просить помощи с эвакуацией у волонтёров и военных, а не у местной власти. Подробности рассказали журналисты «Курских известий».

Жители Курской области настаивают на увольнении главы Кореневского района Марины Дегтярёвой. Для этого куряне разместили в социальных сетях соответствующую петицию. Накануне сообщалось, что её подписали уже больше 2 тысяч пользователей.

Жители заявили, что чиновница якобы стала игнорировать проблемы людей и указания губернатора, перестала бороться с проблемами, а также не может вести конструктивный диалог.

Куряне просят уволить женщину и провести проверку эффективности работы районной администрации под её руководством, а также найти нового главу муниципалитета.

Ранее чиновницу уже критиковали за работу, поскольку она не осуществила эвакуацию жителей из района и в первый же день вторжения ВСУ — 6 августа. Позже губернатор Курской области предложил ей уволиться, но та, судя по всему, решила остаться на посту.

Смутило курян и поведение Дегтярёвой на встрече с жителями приграничья. Как пишут СМИ, свою речь она начала с упоминания о медали, после чего её освистали.

Ранее из-за аналогичной проблемы с поста уже предлагали снять ещё одного курского чиновника.

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#Александра Склярова#Общество#Курская область#Отставка#Черноземье#Чиновник#Петиция#Должность#Приграничье
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