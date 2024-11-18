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Posted 18 ноября, 14:59

Published 18 ноября, 14:59

Modified 18 ноября, 15:01

Updated 18 ноября, 15:01

Губернатор на месте обстрела

«У него одна судьба с белгородцами»: что сделал Гладков для людей за четыре года

18 ноября 2024, 14:59
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Губернатор на месте обстрела
Сюжет
Губернатор
С 18 ноября 2020 года Вячеслав Гладков возглавляет Белгородскую область. Сначала чиновник был врио главы региона, а затем официально вступил на эту должность. О том, как изменилась жизнь белгородцев после его прихода, рассказываем в материале.

Распределение бюджета стало социально-ориентированным

За четыре года в Белгородскую область поступило 818,8 млрд рублей на поддержание проектов, которые обеспечат рабочими местами ещё 8 тысяч человек. Кроме этого, валовой региональный продукт занял третье место по ЦФО, достигнув 1,4 трлн рублей. Областное правительство продолжает поддерживать и сельское хозяйство, из-за чего регион не отдаёт позицию лидера другим областям.

Также в следующем году треть бюджета в регионе планируют направить на развитие здравоохранения, образования, соцвыплат и пособий.

Социолог Виктор Потуремский считает, что жители доверяют Гладкову в основном из-за социальной направленности его работы, открытости по отношению к белгородцам, обратившимся к нему с проблемой. Особую роль сыграло и поведение губернатора в непростое время, уверен политолог Сергей Старовойтов.

«Гладков живёт одной судьбой с белгородцами, лично утешает пострадавших, своими руками разгребает завалы после прилётов и терпеливо выслушивает претензии к власти», — отметил Старовойтов.

Соцконтракты помогают улучшить финансовое положение

Особенно хорошо в Белгородской области развиваются социальные контракты, благодаря которым своё финансовое положение удалось улучшить 80% заключившим их белгородцев. Соцконтракты выдают тем жителям, у которых есть собственная идея для развития бизнеса. Если их предложение стоит того, им выделяют средства на его развитие.

Из-за хорошего спроса, с каждым годом выделяемую сумму по соцконтрактам увеличивают: за четыре года число увеличилось с 49 млн рублей до 1,5 млрд рублей.

Кроме того, Гладков редко прощает ошибки своим подчинённым, держит вопрос на контроле, из-за чего у жителей возникает особое доверие к главе региона.

Котяков: Белгородская область стала лидером по соцконтрактам в ЦФО благодаря Гладкову
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Особое внимание — детям и нуждающимся

За последние годы в Белгородской области построили 31 новое учебное заведение, а ещё около 150 зданий капитально отремонтировали. Из-за этого школьники начали учиться в приятных обстановках без какого-либо риска для здоровья.

Кроме того, Белгородская область единственная по стране, где дети-сироты не стоят в очереди на получение жилья. Квартиры и дома также предоставляются переселенцам из аварийного жилья, молодым семьям, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

К жителям далёких от городов населённых пунктов стали чаще ездить «Поезда здоровья»: с их помощью более 200 человек с серьёзными проблемами со здоровьем смогли получить срочную помощь врачей. А к 2023 году в регионе удалось обновить 35 общежитий.

Что насчёт военных?

Семьям военнослужащих в Белгородской области активно помогают — на эти нужды в регионе выделили уже 650 млн рублей. В программу входит финансовая поддержка при рождении детей, помощь в сборе в школу, а также выплаты на школьное питание.

Добровольцам же, решившим подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО, до конца 2024 года будут выплачивать 3 млн рублей. Таким образом Гладков смог привлечь внимание страны к проблемам Белгородской области, считает Старовойтов.

Четыре года для Белгородской области прошли в сложных условиях сначала пандемии коронавируса, потом — СВО. Но удалось выстроить направленную на потребности жителей комплексную систему управления, которая станет и примером для будущих губернаторов.

Четыре года назад Вячеслав Гладков стал врио губернатора Белгородской области
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