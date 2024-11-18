bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 15:47

Published 18 ноября, 15:47

Modified 18 ноября, 15:49

Updated 18 ноября, 15:49

Шебекинский округ получил бронированный внедорожник от фонда «Поколение»

Шебекинский округ получил бронированный внедорожник от фонда «Поколение»

18 ноября 2024, 15:47
Фото: «Поколение».
В Губкине ключи от «УАЗа Патриот» четвёртого класса бронезащиты с установкой РЭБ передали главе окружной администрации Владимиру Жданову.

«На таких автомобилях мы будем себя чувствовать гораздо увереннее. Будем понимать, что в самые кратчайшие сроки сможем прибыть на помощь нашим жителям, которые находятся в приграничье. Например, в селе Муром из 1,5 тысячи сегодня проживает порядка 220 человек. Но это наши жители. И мы обязаны, как власть, обеспечить, насколько это возможно, безопасность наших людей. Там есть люди пожилого возраста, которые нуждаются в лекарствах, наша обязанность — обеспечить их всем необходимым», — рассказал Владимир Жданов.

Фото: «Поколение»

«Этот бронированный внедорожник станет частью автопарка Шебекинского муниципального округа и будет предназначен для обеспечения безопасности жителей округа в экстренных случаях. Уверен, что эта техника поможет спасти множество жизней, но больше всего хочется, чтобы в ней не было необходимости», — заметил депутат Госдумы РФ Никита Румянцев.

Это уже не первая подобная помощь от фонда Андрея Скоча Шебекинской окружной администрации. Было уже передано пять автомобилей повышенной проходимости «Лада» и «УАЗ Патриот».

«У фонда „Поколение“ достаточно большое количество проектов и программ в различных сферах деятельности. Но в центре всей работы всегда остаётся человек. Сегодня мы передаём автомобиль, который как раз будет работать на обеспечение жизни и здоровья людей. Мы понимаем, что для приграничных территорий это единственный вид транспорта, который сможет доставить сегодня и продукты питания, и лекарства, или при необходимости эвакуировать местных жителей», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

В Губкине прошёл слёт военно-патриотического объединения «Поколение»
Узнать подробнее
Читайте также:
Шебекинский округ получил новые автомобили от фонда «Поколение»Активисты «Нового поколения» провели осенний Международный молодёжный семинарФонд «Поколение» Андрея Скоча помог восстановить памятник жертвам фашизма
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Фонд Поколение#Помощь#Безопасность#Жители#Автопарк#Власть#Белгород#РЭБ#Шебекинский округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика