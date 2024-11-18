Шебекинский округ получил бронированный внедорожник от фонда «Поколение»

«На таких автомобилях мы будем себя чувствовать гораздо увереннее. Будем понимать, что в самые кратчайшие сроки сможем прибыть на помощь нашим жителям, которые находятся в приграничье. Например, в селе Муром из 1,5 тысячи сегодня проживает порядка 220 человек. Но это наши жители. И мы обязаны, как власть, обеспечить, насколько это возможно, безопасность наших людей. Там есть люди пожилого возраста, которые нуждаются в лекарствах, наша обязанность — обеспечить их всем необходимым», — рассказал Владимир Жданов.