Шебекинский округ получил бронированный внедорожник от фонда «Поколение»

Posted 18 ноября, 15:47
Published 18 ноября, 15:47
Modified 18 ноября, 15:49
Updated 18 ноября, 15:49
«На таких автомобилях мы будем себя чувствовать гораздо увереннее. Будем понимать, что в самые кратчайшие сроки сможем прибыть на помощь нашим жителям, которые находятся в приграничье. Например, в селе Муром из 1,5 тысячи сегодня проживает порядка 220 человек. Но это наши жители. И мы обязаны, как власть, обеспечить, насколько это возможно, безопасность наших людей. Там есть люди пожилого возраста, которые нуждаются в лекарствах, наша обязанность — обеспечить их всем необходимым», — рассказал Владимир Жданов.
«Этот бронированный внедорожник станет частью автопарка Шебекинского муниципального округа и будет предназначен для обеспечения безопасности жителей округа в экстренных случаях. Уверен, что эта техника поможет спасти множество жизней, но больше всего хочется, чтобы в ней не было необходимости», — заметил депутат Госдумы РФ Никита Румянцев.
Это уже не первая подобная помощь от фонда Андрея Скоча Шебекинской окружной администрации. Было уже передано пять автомобилей повышенной проходимости «Лада» и «УАЗ Патриот».
«У фонда „Поколение“ достаточно большое количество проектов и программ в различных сферах деятельности. Но в центре всей работы всегда остаётся человек. Сегодня мы передаём автомобиль, который как раз будет работать на обеспечение жизни и здоровья людей. Мы понимаем, что для приграничных территорий это единственный вид транспорта, который сможет доставить сегодня и продукты питания, и лекарства, или при необходимости эвакуировать местных жителей», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.