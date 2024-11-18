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Posted 18 ноября, 14:44

Published 18 ноября, 14:44

Modified 18 ноября, 14:44

Updated 18 ноября, 14:44

Место аварии в центре Белгорода

Почти на том же месте: машина скорой помощи вновь попала в ДТП в Белгороде (видео)

18 ноября 2024, 14:44
Фото: кадр из записи видеонаблюдения. Место аварии в центре Белгорода

Машина скорой помощи с включёнными мигалками попала в аварию в центре Белгорода

Сюжет
ДТП
Без происшествий на дорогах днём понедельника в областном центре не обошлось. Машина экстренной службы попала в ДТП с кроссовером. Telegram-канал Belgorod. Camera публикует кадры с места.

На пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова столкнулись два автомобиля. На перекрёстке легковой автомобиль не уступил дорогу машине скорой помощи. Вторая, очевидно, ехала на вызов или уже с пациентом — у неё были включены проблесковые маячки.

Авария попала на камеры видеонаблюдения. Подробностей о происшествии на данный момент нет. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате и везла ли скорая пациента.

Аналогичное ДТП произошло в сентябре. Причём в том же районе и снова на перекрёстке.

Видео: BelgorodCamera. Видео с камеры наблюдения
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#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Скорая помощь#Новости Белгорода#Белгород
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