Почти на том же месте: машина скорой помощи вновь попала в ДТП в Белгороде (видео)

На пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова столкнулись два автомобиля. На перекрёстке легковой автомобиль не уступил дорогу машине скорой помощи. Вторая, очевидно, ехала на вызов или уже с пациентом — у неё были включены проблесковые маячки.