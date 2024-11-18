Почти на том же месте: машина скорой помощи вновь попала в ДТП в Белгороде (видео)

Posted 18 ноября, 14:44
Published 18 ноября, 14:44
Modified 18 ноября, 14:44
Updated 18 ноября, 14:44
На пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова столкнулись два автомобиля. На перекрёстке легковой автомобиль не уступил дорогу машине скорой помощи. Вторая, очевидно, ехала на вызов или уже с пациентом — у неё были включены проблесковые маячки.
Авария попала на камеры видеонаблюдения. Подробностей о происшествии на данный момент нет. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате и везла ли скорая пациента.
Аналогичное ДТП произошло в сентябре. Причём в том же районе и снова на перекрёстке.