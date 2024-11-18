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Posted 18 ноября, 10:06

Published 18 ноября, 10:06

Modified 18 ноября, 10:06

Updated 18 ноября, 10:06

Мужчина попал под колёса трактора в Белгородской области

Мужчину в Белгородской области насмерть задавил его же трактор

18 ноября 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина попал под колёса трактора в Белгородской области
В сентябре 2024 года на одном из фермерских хозяйств в Прохоровском районе произошёл несчастный случай. Рабочий погиб прямо на смене — его задавал собственный трактор. Госинспекция труда расследовала трагедию.

В Белгородской области мужчина выпал из кабины трактора, когда выполнял полевые работы, и угодил под колёса. Полученные пострадавшим травмы оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте.

Госинспекция труда установила, что одной из причин произошедшего стало нарушение работодателем требования ст. 214 Трудового кодекса РФ — он не обеспечил безопасных условий труда. Трактор, из-за которого погиб рабочий, не был зарегистрирован в Гостехнадзоре, на рейс вышел без проверки техсостояния. Но и сам пострадавший нарушил трудовую дисциплину.

Материалы расследования передали в прокуратуру и следственные органы. Сейчас они решают, необходимо ли возбуждать дела об административном правонарушении.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Прохоровский район#Несчастный случай#Тракторист#Белгород
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