Мужчину в Белгородской области насмерть задавил его же трактор

Posted 18 ноября, 10:06
Published 18 ноября, 10:06
Modified 18 ноября, 10:06
Updated 18 ноября, 10:06
В Белгородской области мужчина выпал из кабины трактора, когда выполнял полевые работы, и угодил под колёса. Полученные пострадавшим травмы оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте.
Госинспекция труда установила, что одной из причин произошедшего стало нарушение работодателем требования ст. 214 Трудового кодекса РФ — он не обеспечил безопасных условий труда. Трактор, из-за которого погиб рабочий, не был зарегистрирован в Гостехнадзоре, на рейс вышел без проверки техсостояния. Но и сам пострадавший нарушил трудовую дисциплину.
Материалы расследования передали в прокуратуру и следственные органы. Сейчас они решают, необходимо ли возбуждать дела об административном правонарушении.