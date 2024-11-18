Мужчину в Белгородской области насмерть задавил его же трактор

Госинспекция труда установила, что одной из причин произошедшего стало нарушение работодателем требования ст. 214 Трудового кодекса РФ — он не обеспечил безопасных условий труда. Трактор, из-за которого погиб рабочий, не был зарегистрирован в Гостехнадзоре, на рейс вышел без проверки техсостояния. Но и сам пострадавший нарушил трудовую дисциплину.