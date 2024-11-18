Книга о наследии Владимира Шухова получила высшую награду

Отдельная статья посвящена двум объектам, которые находятся на территории завода ОМК в Нижегородской области. Это 40-метровая гиперболоидная водонапорная башня и парусообразные своды листопрокатного цеха, построенные в 1898 году. Их особенность в том, что они перекрывают площадь более 2,8 тысячи квадратных метров, не имея внутренних опор, и являются первой подобной конструкцией Шухова и единственной сохранившейся до сегодняшнего дня. В ближайшее время в Нижегородской области ОМК создаст индустриально-туристский «Шухов-парк». Здесь и будут размещены своды и водонапорная башня после реставрации.