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Posted 18 ноября, 14:01

Published 18 ноября, 14:01

Modified 18 ноября, 14:03

Updated 18 ноября, 14:03

Книга о наследии Владимира Шухова получила высшую награду

Книга о наследии Владимира Шухова получила высшую награду

18 ноября 2024, 14:01
Фото: ОМК.
Лучшим печатным изданием об архитектуре и архитекторах в России стал двухтомник «Гений легких конструкций. Владимир Шухов (1853 — 1939)». Это самый масштабный труд о творческом наследии изобретателя и инженера, родившегося в белгородском Грайвороне.

Издание было удостоено высшего, золотого, знака на XXXII Международном архитектурном фестивале «Зодчество», который проходил в Москве. Подготовкой книги занималась международная группа авторов, возглавлял которую австрийский профессор Райнер Грефе. На русском языке книга впервые была опубликована в 2023 году. Сделать это помогла Объединенная металлургическая компания (ОМК), у которой в Белгороде находится завод «ОМК Энергомаш». Компания много лет помогает сохранять и популяризировать наследие Шухова.

Российские и иностранные специалисты по архитектуре и инженерии изучили и описали десятки конструкций Шухова. Впервые книга была опубликована в 2021 году в Германии. В России, по инициативе и финансовом содействии металлургов, книга вышла в год 170-летия инженера. Часть тиража была направлена в музеи, российские научные институты и профильные учебные заведения на безвозмездной основе.

Фото: ОМК

Первый том посвящен подвесным крышам и сетчатым оболочкам, а второй — гиперболоидным сетчатым конструкциям, которые первым в мире начал использовать именно Владимир Шухов. В издании рассказано про вариации водонапорных башен, маяки, радиобашню на Шаболовке и металлические опоры ЛЭП через Оку.

Отдельная статья посвящена двум объектам, которые находятся на территории завода ОМК в Нижегородской области. Это 40-метровая гиперболоидная водонапорная башня и парусообразные своды листопрокатного цеха, построенные в 1898 году. Их особенность в том, что они перекрывают площадь более 2,8 тысячи квадратных метров, не имея внутренних опор, и являются первой подобной конструкцией Шухова и единственной сохранившейся до сегодняшнего дня. В ближайшее время в Нижегородской области ОМК создаст индустриально-туристский «Шухов-парк». Здесь и будут размещены своды и водонапорная башня после реставрации.

Президент ОМК Наталья Еремина отметила, что издание о работах Владимира Шухова является результатом многолетнего труда коллектива из 29 авторов, которые на только собрали информацию о конструкциях гениального инженера и показали их, но и рассказали о создании каждого объекта. Еремина выразила уверенность, что данная книга сможет вдохновить молодых инженеров и архитекторов на смелость в решениях и нестандартное мышление.

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