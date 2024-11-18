Из «Мега Гринна» в Белгороде эвакуировали 350 человек: что случилось?

Posted 18 ноября, 08:24
Published 18 ноября, 08:24
Modified 18 ноября, 08:24
Updated 18 ноября, 08:24
18 ноября в Белгороде эвакуировали ТЦ «Мега Гринн». В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Всех посетителей торгового центра — около 350 человек — вывели на улицу.
Как объяснили в МЧС, сработала тревога из-за подгорания еды в одном из заведений быстрого питания.
На месте уже побывали пожарные и обследовали территорию. Опасности на данный момент нет.
В мэрии добавили, что ТЦ уже продолжает работу в обычном режиме.
Эвакуационные мероприятия здесь же из-за срабатывая системы пожаротушения проводились в марте. В октябре по той же причине пришлось вывести посетителей «Рио».
Ранее белгородский «Сити Молл» эвакуировали из-за сообщения о минировании. Угроза не подтвердилась.