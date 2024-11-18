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Posted 18 ноября, 08:24

Published 18 ноября, 08:24

Modified 18 ноября, 08:24

Updated 18 ноября, 08:24

В крупном торговом центре в Белгороде объявили эвакуацию

Из «Мега Гринна» в Белгороде эвакуировали 350 человек: что случилось?

18 ноября 2024, 08:24
Фото: 1MI. В крупном торговом центре в Белгороде объявили эвакуацию

В МЧС назвали причину эвакуации «Мега Гринна» в Белгороде

Сюжет
Пожар
Утром понедельника в торговом центре «Мега Гринн» была объявлена эвакуация. Ситуацию уже прокомментировали в региональном МЧС и мэрии. Что известно на данный момент?

18 ноября в Белгороде эвакуировали ТЦ «Мега Гринн». В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Всех посетителей торгового центра — около 350 человек — вывели на улицу.

Как объяснили в МЧС, сработала тревога из-за подгорания еды в одном из заведений быстрого питания.

На месте уже побывали пожарные и обследовали территорию. Опасности на данный момент нет.

В мэрии добавили, что ТЦ уже продолжает работу в обычном режиме.

Эвакуационные мероприятия здесь же из-за срабатывая системы пожаротушения проводились в марте. В октябре по той же причине пришлось вывести посетителей «Рио».

Ранее белгородский «Сити Молл» эвакуировали из-за сообщения о минировании. Угроза не подтвердилась.

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