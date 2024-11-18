Из «Мега Гринна» в Белгороде эвакуировали 350 человек: что случилось?

В МЧС назвали причину эвакуации «Мега Гринна» в Белгороде

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Утром понедельника в торговом центре «Мега Гринн» была объявлена эвакуация. Ситуацию уже прокомментировали в региональном МЧС и мэрии. Что известно на данный момент?