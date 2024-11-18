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Posted 18 ноября, 10:47

Published 18 ноября, 10:47

Modified 18 ноября, 10:50

Updated 18 ноября, 10:50

Беспилотники атаковали Шебекино

Дроны атаковали Шебекино в Белгородской области

18 ноября 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney. Беспилотники атаковали Шебекино
Сюжет
Приграничье
Под удар попали соцобъект, предприятие, автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекино 18 ноября взорвался беспилотник. В результате выбиты окна в здании социального объекта. Кроме того, осколками посекло машину.

Под удар также попало одно из предприятий. Там после налёта двух БПЛА повреждены административное здание, склад, цех, оборудование.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Сегодня утром атаке БПЛА также подвергся неприграничный Губкинский горокруг. После взрывов местные жители заметили дым.

Накануне в Белгородской области под обстрелы и налёты беспилотников попали семь районов.

В неприграничном районе Белгородской области было очень громко: что произошло?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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