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Posted 18 ноября, 11:01

Published 18 ноября, 11:01

Modified 18 ноября, 11:01

Updated 18 ноября, 11:01

День матери в 2024 году отметят в России 24 ноября

День матери — 2024: какого числа отмечаем и что можно подарить виновницам торжества?

18 ноября 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney. День матери в 2024 году отметят в России 24 ноября
Сюжет
Праздник
Уже совсем скоро россияне будут отмечать очередной праздник — День матери. В этом году дата выпадает на 24 ноября. О том, какая у этого праздника история, какие соблюдаются традиции и что можно подарить в этот день матерям, читайте в материале Бел.Ру.

День матери: какого числа его отметят в России в 2024 году?

Раньше матерей преимущественно поздравляли в Международный женский день, 8 Марта, однако спустя время сделали отдельную дату. Теперь День матери в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье третьего месяца осени. В этом году торжество выпало на 24 ноября.

Когда отмечают Международный день матери?

В остальных странах матерей чествуют в другие даты. При этом большинство государств — около 20 — отмечают праздник во второе воскресенье мая. Так, в 2024 году этот день выпал на 12-е число.

День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноябряДень матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября
День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Фото: Изображение Midjourney

День матери: история праздника

Как мы уже писали, изначально в России не существовало отдельного праздника для мам. Неофициальная торжественная дата появилась только в 1990-х годах: с предложением ввести такой праздник выступили члены Союза женщин России.

Спустя несколько лет торжество решили узаконить и сделать официальным по всей стране. Такую идею высказали в комитете Госдумы по делам женщин, семьи и молодёжи. Но на тот момент президент Борис Ельцин отклонил предложение, чтобы спустя время выдвинуть его повторно уже самостоятельно.

Так, 30 января 1998 года в свет вышел Указ Ельцина о назначении Дня матери. Праздник ввели, чтобы в российской культуре особое внимание уделяли матерям: помнили их заслуги и с ранних лет воспитывали безоговорочную любовь к ним. С тех пор праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.

При этом ещё в 1993 году Якутия официально установила День матери — в этом регионе празднование проходит в третье воскресенье октября.

А в некоторых странах отмечать День матери начали раньше России: например, в Англии с XVII века, а в США — с начала XX века.

Интересно, что у Дня матери есть свой символ — это незабудка. Цветок, согласно древним поверьям, напоминает о забытых близких.

На предпраздничной неделе в России проводят различные концерты, посвящённые матерямНа предпраздничной неделе в России проводят различные концерты, посвящённые матерям
На предпраздничной неделе в России проводят различные концерты, посвящённые матерям. Фото: Изображение Midjourney

Какие мероприятия проводят в честь Дня матери?

В России в День матери проводят социальную акцию «Мама, я тебя люблю!»: активисты раздают открытки, которые можно красиво и трогательно подписать и отправить по почте своей маме.

Кроме того, в этот день в РФ устраивают различные концерты и встречи с многодетными матерями. В некоторых городах проходит день открытых дверей в роддомах, где врачи проводят тематические лекции.

Многодетных матерей награждают медалью ордена «Родительская слава», а также удостаивают звания «Мать-героиня».

Что подарить на День матери?

В День матери виновнице торжества можно подарить, например, косметический набор, который может включать в себя крем для лица, маски, скрабы. Такой приятный подарок будет ещё и полезным, ведь многие женщины любят проводить время за уходом за собой. Главное выбрать те бренды, которые использует ваша мама, чтобы точно не прогадать с подарком.

Если же мама увлекается кулинарией, то можно подарить ей абонемент на участие в кулинарном мастер-классе. В данном случае на мероприятие вместе с виновницей торжества могут отправиться как её дети, так и близкие подруги. Либо можно сходить в одиночку, чтобы завести новые знакомства среди любителей кулинарии.

Домоседкам же в качестве подарка отлично подойдёт уютный плед или халат, а труженицам — абонемент в SPA-салон, где женщинам смогут сделать расслабляющий массаж или провести качественный уход за кожей.

Что подарить маме на День матери? 10 идей
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Отличным подарком станет и путешествие: как маленькое, так и большое. Можно семьёй отправиться на выходные в ближайший город или устроить выезд на природу с палатками или в специальном домике, либо же отправить маму в ту страну, посетить которую она давно мечтала.

Если ваша мама любит читать, подберите для неё интересную книгу или оформите подписку в приложении с аудиокнигами. Здесь выбор подарка зависит от её предпочтений: важна ли для неё возможность потрогать книгу и поставить её на полки своей личной библиотеки?

Последним, но не по значимости, подарком станет семейная фотосессия. Близкие подарят матери приятные и красочные воспоминания, которые сложно будет забыть из-за сделанных фотографий. Их же можно опубликовать в социальных сетях или оформить в отдельный фотоальбом. Если устроить фотосессию невозможно из-за тех или иных причин, можно самостоятельно сделать семейный альбом из уже сделанных за годы жизни фотографий.

Добавим, что в конце октября в России также отмечается День отца. Подробнее о празднике мы писали в этом материале.

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#Александра Склярова#Общество#Подарки#Праздник#День матери#Россия#Все материалы авторов
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