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Posted 18 ноября, 07:54

Published 18 ноября, 07:54

Modified 18 ноября, 07:56

Updated 18 ноября, 07:56

Вячеслав Гладков четыре года назад стал врио губернатора Белгородской области

Четыре года назад Вячеслав Гладков стал врио губернатора Белгородской области

18 ноября 2024, 07:54
Фото: 1MI. Вячеслав Гладков четыре года назад стал врио губернатора Белгородской области
Сюжет
Губернатор
Ровно четыре года назад, 18 ноября 2024 года, Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова на должность временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Кем был нынешний глава до вступления в должность и чего от него ожидали на посту руководителя?

Четыре года назад Вячеслав Гладков пришёл на место бывшего главы региона — Евгения Савченко. Тот досрочно сложил свои полномочия.

Гладков начинал свою карьеру как экономист открытого акционерного общества «ПУС». Более 16 лет провёл в администрации пензенского Заречного. Прошёл путь от начальника экономического отдела до мэра города.

С 2016 по 2018 гг. работал замгубернатора Ставропольского края, возглавлял аппарат правительства и курировал внутреннюю политику. В регионе он провёл реформу информационной структуры — обеспечил прямой контакт власти населением: обратную связь, работу с жалобами и обращениями, ответы на вопросы. Похожую модернизацию он осуществил и в Белгородской области.

В 2021 году Гладков стал полноправным руководителем Белгородской области, одержав победу на выборах. Он вступил в должность губернатора 27 сентября.

Тогда ожидалось, что регион получил в руководители «технократа и аналитика», жёсткого и энергичного управленца. Спустя четыре года его службы в регионе жители могут самостоятельно оценить, насколько точен был прогноз.

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