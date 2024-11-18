Четыре года назад Вячеслав Гладков стал врио губернатора Белгородской области

Сюжет Губернатор

Ровно четыре года назад, 18 ноября 2024 года, Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова на должность временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Кем был нынешний глава до вступления в должность и чего от него ожидали на посту руководителя?