Четыре года назад Вячеслав Гладков стал врио губернатора Белгородской области

Posted 18 ноября, 07:54
Published 18 ноября, 07:54
Modified 18 ноября, 07:56
Updated 18 ноября, 07:56
Четыре года назад Вячеслав Гладков пришёл на место бывшего главы региона — Евгения Савченко. Тот досрочно сложил свои полномочия.
Гладков начинал свою карьеру как экономист открытого акционерного общества «ПУС». Более 16 лет провёл в администрации пензенского Заречного. Прошёл путь от начальника экономического отдела до мэра города.
С 2016 по 2018 гг. работал замгубернатора Ставропольского края, возглавлял аппарат правительства и курировал внутреннюю политику. В регионе он провёл реформу информационной структуры — обеспечил прямой контакт власти населением: обратную связь, работу с жалобами и обращениями, ответы на вопросы. Похожую модернизацию он осуществил и в Белгородской области.
В 2021 году Гладков стал полноправным руководителем Белгородской области, одержав победу на выборах. Он вступил в должность губернатора 27 сентября.
Тогда ожидалось, что регион получил в руководители «технократа и аналитика», жёсткого и энергичного управленца. Спустя четыре года его службы в регионе жители могут самостоятельно оценить, насколько точен был прогноз.