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Posted 18 ноября, 17:09

Published 18 ноября, 17:09

Modified 18 ноября, 17:09

Updated 18 ноября, 17:09

Белгородцы отдали аферистам за неделю свыше 32 млн рублей

Более 32 млн рублей украли интернет-мошенники у белгородцев за неделю

18 ноября 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы отдали аферистам за неделю свыше 32 млн рублей
Сюжет
Мошенничество
В Белгородской области продолжают фиксировать случаи дистанционных краж и мошенничества. За прошедшую неделю их было 81. Сколько украли у доверчивого населения и какой самый популярный способ обмана, рассказали в региональном УМВД.

За неделю злоумышленники похитили у жителей Белгородской области свыше 32 миллионов рублей. Часть из этих средств, а именно 13 миллионов, белгородцы взяли в кредит.

Одной из самых распространённых схем для вымогательства денег стало сообщение о «взломе» профиля на «Госуслугах». Мошенники предлагают своим жертвам, на которых якобы неизвестные хотят оформить кредит, получить их самостоятельно, а затем перевести сумму на «безопасный счёт». Никакой он, разумеется, не безопасный, а принадлежит аферистам.

Полицейские напоминают, что переводить деньги по просьбе незнакомых вам людей нельзя. Также опасно сообщать персональные данные, данные банковских карт и коды из СМС третьим лицам.

Убедиться в сохранности своих средств можно, обратившись в отделение банка или в органах внутренних дел.

Если же вы всё-таки стали жертвой мошенников, то немедленно сообщите об этом в банки, где у вас открыты счета, чтобы заблокировать их и не дать злоумышленникам завладеть вашими деньгами, а после этого отправляйтесь в отделение полиции.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Госуслуги#Мошенники#Новости Белгорода#Кредиты#Белгород
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