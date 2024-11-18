Более 32 млн рублей украли интернет-мошенники у белгородцев за неделю

Posted 18 ноября, 17:09
Published 18 ноября, 17:09
Modified 18 ноября, 17:09
Updated 18 ноября, 17:09
За неделю злоумышленники похитили у жителей Белгородской области свыше 32 миллионов рублей. Часть из этих средств, а именно 13 миллионов, белгородцы взяли в кредит.
Одной из самых распространённых схем для вымогательства денег стало сообщение о «взломе» профиля на «Госуслугах». Мошенники предлагают своим жертвам, на которых якобы неизвестные хотят оформить кредит, получить их самостоятельно, а затем перевести сумму на «безопасный счёт». Никакой он, разумеется, не безопасный, а принадлежит аферистам.
Полицейские напоминают, что переводить деньги по просьбе незнакомых вам людей нельзя. Также опасно сообщать персональные данные, данные банковских карт и коды из СМС третьим лицам.
Убедиться в сохранности своих средств можно, обратившись в отделение банка или в органах внутренних дел.
Если же вы всё-таки стали жертвой мошенников, то немедленно сообщите об этом в банки, где у вас открыты счета, чтобы заблокировать их и не дать злоумышленникам завладеть вашими деньгами, а после этого отправляйтесь в отделение полиции.