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Posted 18 ноября, 12:38

Published 18 ноября, 12:38

Modified 18 ноября, 12:38

Updated 18 ноября, 12:38

10 способов стать лучшими бабушкой и дедушкой: советы для крепких отношений с внуками

10 способов стать лучшими бабушкой и дедушкой: советы для крепких отношений с внуками

18 ноября 2024, 12:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Не всегда легко наладить близкие отношения с внуками, особенно если вы не видитесь часто. В этой статье мы предлагаем 10 практических способов укрепить отношения с внуками и стать для них настоящими наставниками и поддержкой.

Исследования показывают, что общение с бабушками и дедушками укрепляет эмоционального здоровья детей. Также оно способствует формированию здоровых привязанностей и снижает чувство одиночества у взрослых. Как же больше времени проводить с внуками, дать им почувствовать себя любимыми и сформировать совместные воспоминания на всю жизнь?

1. Будьте рядом

Для создания близких отношений с внуками не обязательно делать грандиозные поступки. Иногда достаточно быть доступным для них, отвечать на звонки, писать сообщения или забирать со школы, отводить репетиции танцев, приходить на спортивные мероприятия и другие значимые события ребёнка. Простое участие в жизни детей помогает им чувствовать себя важными и любимыми.

Фото: 1MI

2. Примите и уважайте границы

Хотя вам, возможно, хочется давать советы по воспитанию внуков, важно помнить, что каждый родитель имеет право выбирать собственные правила и подходы. Если ваши дети решают поступать по-своему, не принимайте это на свой счёт. Помните, что отношения с внуками должны строиться на уважении и принятии решений родителей.

3. Следите за актуальными рекомендациями по воспитанию и безопасности

Воспитание детей постоянно меняется, и то, что было актуально, когда вы растили своих детей, может быть устаревшим. Изучайте современные рекомендации по безопасности и старайтесь придерживаться правил, установленных родителями внуков. Это поможет поддерживать гармонию в семье и избежать ненужных рисков.

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4. Регулярно общайтесь

Даже если вы живете далеко, современные технологии позволяют поддерживать связь. Видеозвонки через Whats App или Telegram могут стать отличным способом оставаться на связи. Особенно важно помнить о значимых событиях в жизни внуков — будь то спортивные соревнования, экзамены или первый танец — и обязательно интересоваться, как всё прошло.

Фото: 1MI

5. Подарите время, а не вещи

Хотя игрушки и подарки — это всегда приятно, настоящие воспоминания создаются не через материальные вещи, а через совместное времяпрепровождение. Вместо того чтобы дарить очередную игрушку, организуйте поход в парк, совместное приготовление пищи или вечер игр.

6. Рассказывайте больше о вашей жизни и семье

Важно не только создавать новые традиции, но и передавать внукам знания о тех, что существовали в вашей семье. Погружение в семейную историю через старые фотографии или рецепты бабушек и дедушек позволит детям чувствовать себя частью чего-то большего.

7. Не бойтесь играть

Игра — это универсальный способ укрепить отношения с внуками. Неважно, сколько лет вашему внуку, любая активность, связанная с творчеством и весельем, будет воспринята с радостью. От простых игр на свежем воздухе до совместного рисования — всё это помогает наладить контакт и поддерживать эмоциональную близость.

Фото: 1MI

8. Всё простое — самое эффективное

Не стоит организовывать сложные мероприятия, чтобы провести время с внуками. Приятные прогулки, посадка цветов в саду, совместная выпечка любимого десерта или даже танцы в гостиной — все эти простые радости помогут вам сблизиться с внуками и создать уникальные моменты, которые они будут помнить долго.

Фото: 1MI

9. Будьте поддерживающими и внимательными

Иногда для внуков гораздо важнее не столько советы, сколько возможность быть выслушанными. Дети и подростки могут столкнуться с трудностями, и роль бабушки и дедушки — это не только наставничество, но и умение поддержать, выслушать и дать нужное пространство для выражения чувств.

10. Будьте эмпатичными

С годами мир меняется, и то, с чем сталкиваются ваши внуки, может сильно отличаться от того, что переживали вы в их возрасте. Важно помнить, что проблемы сегодняшних детеймогут быть сложными и даже непонятными для вас, но это не означает, что их переживания менее важны. Постарайтесь поставить себя на их место, понять их эмоции и поддержать, даже если вы не всегда можете предложить решение.

Проявите понимание, когда они делятся своими переживаниями. Иногда лучше просто выслушать, чем давать советы.

Источник: parents.com

Фото: 1MI
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