10 способов стать лучшими бабушкой и дедушкой: советы для крепких отношений с внуками

С годами мир меняется, и то, с чем сталкиваются ваши внуки, может сильно отличаться от того, что переживали вы в их возрасте. Важно помнить, что проблемы сегодняшних детеймогут быть сложными и даже непонятными для вас, но это не означает, что их переживания менее важны. Постарайтесь поставить себя на их место, понять их эмоции и поддержать, даже если вы не всегда можете предложить решение.