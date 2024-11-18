10 способов стать лучшими бабушкой и дедушкой: советы для крепких отношений с внуками

Posted 18 ноября, 12:38
Published 18 ноября, 12:38
Modified 18 ноября, 12:38
Updated 18 ноября, 12:38
Исследования показывают, что общение с бабушками и дедушками укрепляет эмоционального здоровья детей. Также оно способствует формированию здоровых привязанностей и снижает чувство одиночества у взрослых. Как же больше времени проводить с внуками, дать им почувствовать себя любимыми и сформировать совместные воспоминания на всю жизнь?
Для создания близких отношений с внуками не обязательно делать грандиозные поступки. Иногда достаточно быть доступным для них, отвечать на звонки, писать сообщения или забирать со школы, отводить репетиции танцев, приходить на спортивные мероприятия и другие значимые события ребёнка. Простое участие в жизни детей помогает им чувствовать себя важными и любимыми.
Хотя вам, возможно, хочется давать советы по воспитанию внуков, важно помнить, что каждый родитель имеет право выбирать собственные правила и подходы. Если ваши дети решают поступать по-своему, не принимайте это на свой счёт. Помните, что отношения с внуками должны строиться на уважении и принятии решений родителей.
Воспитание детей постоянно меняется, и то, что было актуально, когда вы растили своих детей, может быть устаревшим. Изучайте современные рекомендации по безопасности и старайтесь придерживаться правил, установленных родителями внуков. Это поможет поддерживать гармонию в семье и избежать ненужных рисков.
Даже если вы живете далеко, современные технологии позволяют поддерживать связь. Видеозвонки через Whats App или Telegram могут стать отличным способом оставаться на связи. Особенно важно помнить о значимых событиях в жизни внуков — будь то спортивные соревнования, экзамены или первый танец — и обязательно интересоваться, как всё прошло.
Хотя игрушки и подарки — это всегда приятно, настоящие воспоминания создаются не через материальные вещи, а через совместное времяпрепровождение. Вместо того чтобы дарить очередную игрушку, организуйте поход в парк, совместное приготовление пищи или вечер игр.
Важно не только создавать новые традиции, но и передавать внукам знания о тех, что существовали в вашей семье. Погружение в семейную историю через старые фотографии или рецепты бабушек и дедушек позволит детям чувствовать себя частью чего-то большего.
Игра — это универсальный способ укрепить отношения с внуками. Неважно, сколько лет вашему внуку, любая активность, связанная с творчеством и весельем, будет воспринята с радостью. От простых игр на свежем воздухе до совместного рисования — всё это помогает наладить контакт и поддерживать эмоциональную близость.
Не стоит организовывать сложные мероприятия, чтобы провести время с внуками. Приятные прогулки, посадка цветов в саду, совместная выпечка любимого десерта или даже танцы в гостиной — все эти простые радости помогут вам сблизиться с внуками и создать уникальные моменты, которые они будут помнить долго.
Иногда для внуков гораздо важнее не столько советы, сколько возможность быть выслушанными. Дети и подростки могут столкнуться с трудностями, и роль бабушки и дедушки — это не только наставничество, но и умение поддержать, выслушать и дать нужное пространство для выражения чувств.
С годами мир меняется, и то, с чем сталкиваются ваши внуки, может сильно отличаться от того, что переживали вы в их возрасте. Важно помнить, что проблемы сегодняшних детеймогут быть сложными и даже непонятными для вас, но это не означает, что их переживания менее важны. Постарайтесь поставить себя на их место, понять их эмоции и поддержать, даже если вы не всегда можете предложить решение.
Проявите понимание, когда они делятся своими переживаниями. Иногда лучше просто выслушать, чем давать советы.
Источник: parents.com